Gabriela Villa Ruiz es una boricua que llegó hace dos semanas y media desde Nueva York para dar a luz en estos próximos días a su primer bebé, lejos de las consecuencias que ha tenido el coronavirus en la Gran Manzana y con la esperanza de que su esposo, quien es australiano, pudiese acompañarla durante el alumbramiento.

La pareja se mantuvo en cuarentena y durante el periodo, según contó la ponceña a Primera Hora, se realizaron dos pruebas para detectar el COVID-19 que resultaron negativas.

“Yo soy publicista en Nueva York y mi esposo es australiano. Residimos en Nueva York. Se pone la cosa mala hace como un mes y mi ginecólogo en Nueva York me dice que la cosa se va a poner peor. Hace dos semanas y media decidimos venir acá, porque en Nueva York pusieron la regla de que la mujer tenía que parir sola y aquí tengo a mi familia”, explicó Villa Ruiz, de 32 años y quien no ha sufrido complicaciones en las casi 38 semanas de gestación que tiene.

PUBLICIDAD

Sin embargo, ayer, jueves, cuando tuvo la primera cita con un ginecólogo en un mes, le comunicaron que su esposo no puede estar durante el parto, ni tampoco podría visitarla durante su estancia en el Hospital Damas de Ponce.

“Llegamos y quitan la ley en Nueva York… Las mujeres se alborotaron y llamaron al gobernador (Andrew Cuomo) de Nueva York y revirtió la política de los hospitales”, afirmó, al lamentarse de que ahora en la Isla no se le permitiría parir junto a alguna persona que le brinde apoyo.

La publicista, quien reconoció que en el estado en donde reside iba a dar a luz en un hospital con “20,000 casos” de coronavirus, señaló que en todo momento pensó que en la Isla no se impondría una orden para que las mujeres pasaran el alumbramiento solas, porque “va en contra de los ‘guidelines’ del CDC (Centros de Control y Prevención de Enfermedades)”. También destacó que la Ley 200 de 2016 de Acompañamiento durante el Trabajo de Parto, Nacimiento y Postparto indica que es ilegal que una mujer esté sola durante el proceso del alumbramiento.

Villa Ruiz indicó que hizo la denuncia en torno a que los hospitales obligan a las mujeres a parir solas, porque es un derecho que tienen por ley.

“No lo hago por mí solamente, lo hago por tantas mujeres. Las mujeres tienen ese derecho, por alguna razón lo hicieron una ley”, precisó.

Ante su denuncia, Primera Hora contactó al presidente de la Asociación de Hospital, Jaime Plá Cortés, para conocer si la decisión de que las mujeres parieran solas era generalizada. Lo que informó es que “quien estableció esas guías fue el task force médico”.

PUBLICIDAD

Atribuyó al doctor Juan Salgado, quien es el ginecólogo del grupo, la orden para que no se permitiese acompañantes durante el alumbramiento.

Salgado, de inmediato, no respondió a la petición de este diario para que explicase esta directriz. No obstante, la portavoz de prensa del task force médico, Vivian Vázquez, informó que “ese protocolo lo están revisando. Todavía no es final”.

Responde Hospital Damas de Ponce

El director médico del Hospital Damas de Ponce, el doctor Pedro Benítez, explicó que hace dos semanas un comité que se ha establecido en la institución para atender la emergencia de salud pública que se suscita a causa del coronavirus determinó no permitir visitantes.

Señaló que la decisión se tomó ante el aumento de casos positivo en la Isla y las muertes.

Explicó que el hospital comenzó restringiendo la cantidad de visitantes por pacientes. Pero, “siguen aumentado los números de casos y la decisión es que no se permitiría ningún visitante a ningún sitio. No estamos permitiendo visita en los pisos, en las salas de parto, en la unidad de intensivo”.

De hecho, comentó que en el hospital atienden actualmente al padre de un alto funcionario del gobierno, a quien catalogó como un ‘VIP’, y no se han tenido excepciones con él para que pueda visitarlo.

“Nosotros tenemos que asumir que todo el mundo está contagiado con COVID. Lo último que tú quieres es que entre una persona asintomática e infecte a otras. Tenemos que proteger tanto a las personas hospitalizadas y al personal que está en el hospital”, informó Benítez.

PUBLICIDAD

Añadió que comprende la situación que atraviesa Villaruiz, pues “soy médico, soy papá, soy abuelo. Entiendo que las personas se puedan molestar, pero hay que entender que estamos en una pandemia, esto no es una situación normal”.

Aceptó que las guías del CDC pueden establecer que las mujeres deben parir acompañadas, pero señaló que esas son solo “recomendaciones”.

“No son órdenes. Las guías del CDC tienen recomendaciones y cada hospital desarrolla sus políticas. Ahora mismo, las guías del CDC dicen que usted tiene que mantener distanciamiento social y mire cuántos estados en Estados Unidos no están en distanciamiento social”, manifestó el galeno.

Benítez, de paso, informó que en el hospital solo han atendido a una persona positivo a coronavirus, la que fue enviada a su hogar a seguir tratamiento, y que actualmente se espera por el resultado de un caso sospechoso que está hospitalizado, en aislamiento y estable.

“De los 14 casos que se le han realizado pruebas, 12 fueron negativos. Estaban pendientes dos, una fue enviada a casa y llegó prueba positiva”, precisó, al indicar que solo falta por llegar el resultado de la persona internada.