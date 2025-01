Las muestras tomadas a varias gallinas halladas muertas en el patio de una residencia en Juana Díaz la semana pasada, arrojaron resultados negativos a gripe aviar, informó el Departamento de Agricultura de Puerto Rico en un comunicado.

El martes de la semana pasada, una ciudadana alertó a la Policía sobre alrededor de cinco aves muertas en su casa. Al ser notificado, el Departamento de Agricultura envió personal especializado de la agencia para la disposición de las aves, luego de un proceso de necropsia y toma de muestras, para determinar si se trataba de un caso de gripe aviar, luego que hace varias semanas trascendiera que varias gallinas que murieron en una finca en la isla municipio de Culebra, arrojaron resultados positivos a la gripe aviar.

El secretario de Agricultura, Josué E. Rivera Castro, aseguró que la agencia actuó con celeridad, siguiendo todas las medidas cautelares y, “aunque de la entrevista inicial nuestros especialistas apuntaban a que no era un caso de gripe aviar, se tomaron las muestras y fueron enviadas a los National Veterinary Services Laboratories del Departamento de Agricultura Federal en Iowa. Los resultados fueron negativos al virus H5N1”.

Algunos de los elementos que forman parte de las investigaciones preliminares de los especialistas del Departamento de Agricultura cuando se reporta un caso incluyen: si las aves reportadas son ferales o pertenecientes a un corral o de crianza doméstica, si se han observado varias aves en condiciones similares o con síntomas en áreas circundantes, si la residencia o finca está próxima a cuerpos de agua que pudieran ser hábitats de aves migratorias, entre otras.

Rivera Castro reiteró que no debe haber estado de alarma en estos momentos por la gripe aviar, ya que la agencia se mantiene vigilante y dando seguimiento a cualquier asunto reportado por la ciudadanía. “La industria avícola local no ha sido trastocada de manera alguna por ningún caso de gripe aviar y la calidad de nuestros productos no se ha visto afectada”, puntualizó, mientras añadió que fue instruido por la gobernadora a trabajar cualquier caso sospechoso de gripe aviar en coordinación con el secretario de Salud, con carácter de urgencia y siguiendo el rigor necesario para estos asuntos.

El Departamento de Agricultura instó a la ciudadanía a que, de ver patrones de aves enfermas o muertas que puedan apuntar a la sintomatología de casos de gripe aviar, lo reporten al Departamento de Agricultura Federal, al 1-866-536-7593.