En el 2020, la industria de alimentos en Puerto Rico vio un aumento de un 24% en la cantidad de personas que optaron por comprar en línea sus productos.

Esto representa un avance significativo en comparación con el ritmo que han tenido las ventas de comestibles “online” en los Estados Unidos en la última década. Así lo confirmó Luis Defendini, miembro del Comité de Radiografía del Consumidor de la Cámara de Mercado, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), que anualmente estudia los hábitos de consumo en la Isla.

“Nosotros en Puerto Rico, en apenas tres años, hemos avanzado lo que le tomó a Estados Unidos una década en términos de la penetración de hogares para la compra de alimentos. Ese 24% nos pone por encima de lo que estaban haciendo México y Chile, que eran los dos mercados con más penetración en toda Latinoamérica”, expreso Defendini.

Según el experto, previo a la pandemia, la actividad de ventas “online” en el sector de alimentos en Puerto Rico era muy baja, casi inexistente, mientras que en Estados Unidos ya se comenzaban a mover este tipo de productos por internet desde el año 2015.

“En el 2015, Estados Unidos tenía alrededor del 16% de los hogares que había reclamado en algún momento haber hecho compras de alimentos en línea. En Puerto Rico, ese año no había plataformas para compra de alimentos en línea. Entre diciembre de 2019 y enero 2020, en Estados Unidos ese 16% se fue a un 33%, o sea que dobló la cantidad de hogares comprando alimentos en apenas 4 años. Mientras que, para esa misma fecha, en Puerto Rico entre 0% y el 5% de los hogares habían reclamado haber hecho compras de alimento en línea. Una vez llegó el COVID-19, nosotros hicimos un estudio que llamamos ‘Detrás de la mascarilla’, y ese corrió bien cerquita del ‘lockdown’ (abril-mayo) y el 30% de los hogares reclamaron haber hecho una compra de alimentos en línea”, recordó Defendini.

Según el experto, la Isla se ubicó a la par con países de Latinoamérica que tenían el mayor porcentaje de alcance en compras de alimentos en línea. “Estábamos en un punto medio con México con un 22% de los hogares, Chile con un 19%, Puerto Rico con un 15%, luego Panamá y Guatemala con 8% y Costa Rica en 6%. Esa era la base de donde estaba Puerto Rico en la venta de alimentos en línea antes del COVID. En la pandemia, Puerto Rico se posicionó y hasta sobrepasó el alcance de países como México y Chile con un 30%”, indicó Defendini.

Para el integrante de MIDA, este auge de las compras en línea, además de deberse a las circunstancias de la pandemia, fue también como consecuencia del desarrollo de varias plataformas en el mercado, las cuales no existían previamente en la Isla.

“Mucho tuvo que ver la inversión que hicieron los detallistas en plataformas para la venta de alimentos en línea (SuperMax Online, Econo To Go, Selectos Easy Shop, Supermercados Virtual). Hay una cantidad incontable de plataformas hoy que hace tres años no había y los consumidores las están usando”, aseguró.

Otro elemento que, según Defendini, incidió en este auge repentino en ventas “online” fueron los aumentos en los fondos de la tarjeta del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

¿Por qué compran en línea?

La Radiografía del Consumidor detalla que el 85% de las personas que compran alimentos “online” lo hace por conveniencia.

“En esa conveniencia se destacan tres elementos principales: el 54% dijo que les ahorra tiempo, un 17% establece que pueden comprar 24/7 y el 14% dijo que no le gusta salir de la casa. Ese último sí está atado al tema del COVID. Anteriormente no era un factor, pero ahora sí lo es”, afirmó el Defendini.

Asimismo, se desprende del estudio que la mujer es la que más utiliza las plataformas en línea para hacer las compras de alimentos desde el hogar. “Cuando estamos hablando de la compra en línea, la mujer sigue haciendo el 55% de todas las transacciones. Ese patrón de compras de alimentos ‘online’, nos llamó la atención”.

El otro patrón en el estudio que destaca la Radiografía del Consumidor es que el 72% de los reclaman haber comprado alimentos en línea son personas adineradas.

“Nos llamó la atención que ese 72% son de clase social alta o media, o sea que todavía hay una oportunidad para la compra de alimentos en línea en el nivel socio económico medio y bajo”, destacó Defendini, quien afirmó que los comercios están habilitando el uso de la tarjeta del PAN para poder acercar sus servicios a ese sector de la población.

Según el integrante del Comité de Radiografía, la manera en que el puertorriqueño realiza sus compras ha evolucionado y asegura que ese interés se mantendrá, aun cuando terminen las limitaciones y riesgos por el COVID- 19.

“Esto llegó para quedarse, como llegaron muchas otras cosas. Esto no va a revertirse. La realidad es que no nada más para la compra de alimentos, para muchas otras cosas el ‘e-commerce’ seguirá siendo relevante. Esto no significa que toda la venta vaya a ocurrir ‘online’, eso no es verdad porque hay muchas conveniencias también para el consumidor de comprar en el establecimiento. Pero es un ‘trend’ que la tecnología es cada vez más robusta y más segura”, concluyó Defendini.