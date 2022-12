Una jornada de diversión y compañerismo reinó este sábado en el estadio Ydelfonso Solá Morales de Caguas, donde el equipo amarillo -conformado en su mayoría por reconocidos deportistas y participantes del programa “Guerreros”- vencieron al equipo rojo -principalmente integrado por periodistas- con marcador de 4 carreras por 1 en el juego de softball con el que Primera Hora culminó la celebración de su 25 aniversario.

Pero, más allá de la demostración deportiva, fue un encuentro en el que el público asistente fue partícipe de la alegría y emotividad que desplegaron sus artistas, deportistas y periodistas preferidos en el terreno de juego.

13 Fotos Artistas, deportistas y periodistas se enfrentaron en un divertido juego de sóftbol en la celebración de los 25 años de Primera Hora.

Eda Lebrón, residente de Caguas, fue una de las asistentes que se disfrutó el juego de principio a fin.

“Estuvo muy entretenido. Me reí mucho. Y fíjate, (los jugadores) son humildes y agradables. Son personas como se ven en la televisión, por lo menos, con los que tuve la oportunidad de retratarme y de hablar con ellos”, comentó.

A Carmen Dávila, también de Caguas, le hubiese gustado que el juego se extendiera mucho más allá de las cuatro entradas que duró.

“Este tipo de evento vale la pena y, sobre todo, que sea un poquito más, más alargado, que sea más tiempo”, afirmó, al establecer que “lo disfruté y sigo disfrutando, porque a la noche vengo para el juego”.

Se refería a que esta noche, Primera Hora también auspicia un encuentro en el estadio Solá Morales entre los Criollos de Caguas y los Cangrejeros de Santurce.

Desde Vega Baja llegó Héctor Concepción junto a su pequeña hija para ver a las celebridades. Salió muy emocionado. A tal punto que dijo que “esto hay que promoverlo por toda la Isla. Puerto Rico tiene mucho que ofrecer”.

El juego

La jornada deportiva comenzó con el primer lanzamiento, realizado por el alcalde de Caguas, William Miranda Torres; el principal oficial ejecutivo de GFR Media, Pedro Zorrilla, así como el exjugador de las Grandes Ligas, Carlos Baerga.

El primer turno al bate le correspondió al exboxeador Miguel Cotto, del equipo de los rojos. Pero, de la primera, bateó y fue ponchado. Le siguió el periodista de Noticentro 4 y columnista de Primera Hora, Normando Valentín. Pero, igualmente, fue ponchado del saque.

Alexandra Fuentes le siguió. Su estrategia de hablar y abrazar a la lanzadora del equipo nacional de softball de Puerto Rico y jugadora de las Valencianas de Juncos, Magdaly Arroyo, no le sirvió de mucho. También terminó ponchada. Entonces, el equipo rojo, dirigido por la columnista de Primera Hora, Milly Cangiano, terminó la primera entrada con cero carreras.

De inmediato, le tocó el turno al bate al equipo amarillo, dirigido por Baerga.

Irving Falú, quien jugó en Grandes Ligas con los equipos de Kansas, Milwaukee y San Diego, dio un palo que lo llevó a segunda base.

Como segundo turno al bate, un representante de la Compañía de Turismo, Walber Pabón, también logró batear, llevando a que Falú anotara la primera de las dos carreras que hizo en el juego.

Pabón le siguió, al anotar la segunda carrera de la primera entrada.

En la segunda entrada, fue el alcalde de Caguas quien intentó sacar la cara por el equipo rojo. Bateó y corrió hasta llegar a tercera base.

“Estaba así”, dijo, al unir su dedo índice con el pulgar. “Por poco hacía carrera”.

El equipo rojo también se fue en cero en esta segunda entrada, al igual que el equipo amarillo.

Ya para la tercera entrada el equipo amarillo demostró su dominio con carreras de Falú y de Dan Pastrana, quien participa en el programa de Los Guerreros y juega en la liga de baseball AA con Cataño.

Falú, quien culminó con dos carreras, agradeció la invitación que recibió de Primera Hora, “porque hacía tiempo que no jugaba softball”.

Dijo que estas actividades son importantes, ya que “el pueblo necesitaba saber de las celebridades, de los deportistas, para nos reconozcan y suba también la liga invernal (de baseball)”.

Mientras, Pastrana se mostró más emocionado por el compartir que tuvo con el pueblo que con el hecho de haber sido la única persona que hizo un cuadrangular en el juego.

“Me siento muy feliz por esta oportunidad de estar participando en este juego de celebridades de softbol en el 25 aniversario de Primera Hora, junto a tanta gente linda. Esto lo hacemos de verdad por el público. De verdad que no tengo palabras para describir como me siento ahora mismo. El juego, más allá de la puntuación, es compartir, pasarla bien, compartir con los fanáticos y llevarles alegría. De eso se trata todo esto”.

El equipo rojo, por su parte, terminó con una sola carrera. La hizo Francisco Brigantty Merced, principal oficial de operaciones de GFR Media, en la tercera entrada.

Uno de los momentos más jocosos de la jornada fue cuando el salsero Gerardo Rivas, del grupo de los rojos, se preparó para agarrar una bola como todo un profesional, pero se le escapó.

Disfrute total

El cantante Sie7e, por su parte, comentó que rezaba para que la bola nunca llegara a él. Pero, cuando le tocó el turno al bate por el equipo de los rojos, tocó la bola. No tuvo éxito de alcanzar ni la primera base.

“Me encantó”, dijo el artista, quien aceptó que en su vida siempre prefirió escribir poemas que jugar algún deporte.

“Esto es lindo, poner a gente que sabe jugar y gente que no tiene idea de lo que está haciendo para divertirse. Como que le saca la parte tensa del juego, se convierte, verdaderamente, en ocio. Así que me lo estoy vacilando. Me lo estoy gozando. No tengo idea de lo que estoy haciendo. Pero, hice lo que hay que hacer siempre, pasarla bien, gozárselo”, añadió.

La cantante Melina León y la periodista Aixa Vázquez, ambas del equipo amarillo, también alcanzaron a tocar la bola. Pero, en su intento de llegar a la primera base, quedaron ponchadas.

Vázquez, quien cantó y bailó junto a Valentín la canción de Titi Aixa para deleite del público, destacó lo bien que la pasó, aun cuando aceptó no poseer dotes de deportista.

“Como periodistas y figuras públicas, nuestro deber es el servir a la gente, así que nos debemos a ellos. Ellos son el público, son el pueblo, son los que nos mantienen donde estamos y nos auspician a través, ya sea de su sintonía o a través de leernos o escucharlos en la radio. Así que, siempre es un gusto poder compartir con compañeros, colegas de diferentes medios, en un evento tan bonito y, más que todo, para celebrar a un medio como Primera Hora, que celebra su peseta”, sostuvo.

Por otro lado, Cangiano intentó durante todo el juego reclamar a favor de su equipo rojo. Y, aunque estaba esperanzada que su “trabuco” venciera, se fue con una sola carrera.

Comentó que perdieron, porque “ellos (los amarillos) tenían más gente fuerte. Tenían a todos los Guerreros y tienen tres de Grandes Ligas y nosotros los teníamos de pequeñas ligas. Eso sí, se disfrutó. ¡Qué maravilloso!”.

Baerga, entretanto, no vio a ningún equipo ganar o perder.

“Nosotros gozamos de verdad”, señaló, al recordar que este evento de softbol se realizó porque hace 25 años Primera Hora auspició su primer Carlos Baerga Celebrities Softball Game.

“Un éxito”

Al final de cuentas, la jornada logró unir más a Primera Hora con el pueblo.

“Yo creo que esto es bien bueno para la compañía, tanto para el periódico El Nuevo Día como para Primera Hora, de compartir en cada rincón de Puerto Rico. Hoy fue en béisbol, los otros días fue en apuestas de caballo, mañana puede ser en análisis político, pero siempre con nuestra gente”, destacó Zorrilla.

Ana Enid López, subdirectora de Primera Hora, por su parte, expresó que “hoy demostramos que, como siempre hemos dicho, Primera Hora es pueblo y que también es uno de los principales promotores del deporte y el arte. Y, hoy tuvimos aquí esa unión de artistas, deportistas, que son las cosas que verdaderamente nos unen como pueblo. La pasamos de ‘show’, nos divertimos un montón y nos apoderamos del parque de Los Criollos de Caguas, porque también esta noche el juego va a estar lleno de sorpresas para la gente que venga”.

Agregó que, “como parte de la celebración de Primera Hora, tenemos una exhibición de fotos de Los Criollos que se queda permanente en el parque. Así que ha sido una experiencia bien satisfactoria que todos los artistas y los deportistas mismos nos están diciendo que lo hagamos el año que viene. Así que yo creo que eso es un rotundo éxito”.