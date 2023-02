El gobernador Pedro Pierluisi se reiteró este lunes en que es una premisa incorrecta hablar de un aumento en la factura de luz, a través del recientemente anunciado cargo híbrido, que se impondría a cientos de miles de abonados para pagar por la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), según el acuerdo de restructuración que se gestiona con los acreedores de la corporación pública.

“He dicho eso (que no necesariamente va a haber un aumento) y he dicho más”, afirmó Pierluisi en conferencia de prensa tras una ceremonia de entrega de títulos de propiedad a 76 familias de 15 municipios, antes de dar paso a una convulsa explicación cargad de cifras, adjudicaciones de responsabilidades, proyecciones, estimados, precios de petróleo en mercados internacionales y más.

PUBLICIDAD

Según se anunció oficialmente la semana pasada, el acuerdo de restructuración reduciría la deuda de la AEE “casi a la mitad, de más de $10,000 millones a $5,680 millones. Sin embargo, impondría un “cargo híbrido” con un componente fijo y otro variable según el consumo eléctrico de cada hogar, entidad gubernamental o negocio, que excluye a abonados residenciales que reciben subsidios y municipios.

El cargo propuesto sería, para clientes residenciales no subsidiados, de una tarifa fija de $13 por mes, y 0.75 centavos por kilovatio hora (kWh) por hasta 500 kWh por mes, y 3 centavos por kWh por consumo por encima de los 500 kWh por mes. Se estima que, en promedio, el cliente residencial no subsidiado pagaría unos $19 mensuales adicionales por este cargo, si no excede los 500 kWh de consumo al mes. Los clientes residenciales subsidiados no pagarían el cargo de conexión ni cargo adicional por consumo, hasta los 500 kWh de consumo mensual.

Para clientes comerciales, industriales y gubernamentales, el cargo propuesto sería de una tarifa fija de conexión de $16.25, $20 o $1,800 por mes, según el tamaño de la empresa, y entre 0.97 centavos y 3 centavos por kWh por mes en consumo de electricidad.

“Desde el principio dije, que se concentre la Junta (de Supervisión Fiscal, JSF) en restructurar la deuda, y en lograr la mayor reducción en la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) posible. A base del plan que sometió, la Junta lo que está proponiendo, y ya ha convencido a tres diferentes clases de acreedores que acepte esto, lo que está proponiendo es una reducción de 50% de la deuda”, explicó Pierluisi.

PUBLICIDAD

Agregó que, en medio de todo, “hay un litigio andando”, en el que hay bonistas objetando el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) propuesto por la JSF.

Afirmó que, “veo con buenos ojos” que esta propuesta es “una reducción sustancial, un salto de 30% a 50%” con respecto al plan que rechazó en el pasado, que solo proponía un 30% de reducción de deuda. No obstante, insistió en que “no estoy de acuerdo con estar pronosticando, presagiando, cuánto y cómo los consumidores, los clientes de la Autoridad tendrían que estar pagando en la factura de la luz, como resultado de este Plan de Ajuste”.

Agregó que su afirmación se basa en que, “primero, por ley, es el Negociado de Energía el que tiene que hacer ese ejercicio. No es la Junta”.

“Nuestra ley y nuestro reglamento establecen que es el Negociado el que establece el monto de cualquier cargo que el pueblo de Puerto Rico ve en la factura de la luz. Y cada tres meses ajusta el cargo por consumo dependiendo del costo de combustible que ha tenido la Autoridad”, argumentó.

“Y digo que es especulativo estar hablando de aumento aquí, porque como funciona el costo de la luz en Puerto Rico es que se establece a base de un presupuesto que el Negociado de Energía aprueba, que es el presupuesto que también se utiliza para establecer el cargo base que todos tenemos por conectarnos con el sistema. Y por otro lado, tenemos un cargo por consumo que varía cada tres meses dependiendo principalmente del costo del petróleo y el gas natural que consume la Autoridad”, añadió. “Y vamos a añadir a todo esto que acabamos de concertar una alianza público privada (APP) cuyo objetivo es reducir los costos operacionales de la Autoridad de Energía Eléctrica mientras se transforma el sistema, que hasta se le paga a la entidad contratada a base de los ahorros que logre en la propia Autoridad”, agregó.

PUBLICIDAD

Reiteró su desacuerdo a que se esté haciendo “caso omiso” a lo explicado y que se fuera “a meramente coger, cuánto es la deuda que se va a pagar y vamos entonces de alguna manera añadirla aquí en la factura de la luz”.

“Yo no estoy de acuerdo con eso, y lo voy a expresar así en el tribunal”, afirmó.

¿De dónde salen entonces las cifras que se están manejando para pagar por esa deuda?, se le preguntó al gobernador.

“En muchas ocasiones ya lo he dicho. Quien paga por esa deuda es la Autoridad de Energía Eléctrica, y la paga a base de los ingresos que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica”, insistió. “Y eso se puede calcular, y se pude dividir, y decir va a pagar esta cantidad de año en año. Yo a eso no tendría reparos”. Abundó, “para que entiendan lo que estoy diciendo”, en que no objeta que se tome el monto de la deuda, que serían los $5,680 millones según la propuesta de PAD, “y los divida por años, a razón de 30 años, que es usualmente el tiempo que tiene, y sacar esta es la cantidad del servicio de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ya saber, mire eso lo vamos a tener que incorporar en el presupuesto de la Autoridad”.

“Ahí ya pudiéramos hasta decir, mira, y para que no se tenga que cobrar eso al consumidor, pues tendría que haber un ahorro en los costos operacionales de esta cantidad. Y por otro lado también pues un ahorro en el costo de combustibles, que es uno también de los incentivos que tiene la P3 (alianza público privada), la entidad contratada, a su favor. O sea, si ahorra en el lado de costo de combustible, por unas mejores prácticas a la hora de comprar combustible, pues eso redunda a su favor. Pero se divide el ahorro 50-50 entre la Autoridad y la entidad contratada, Genera PR”, explicó.

PUBLICIDAD

Reiteró que cualquier ejercicio de pronosticar aumentos, tendrían que incluir los posibles ahorros que pueda hacer Genera PR.

“Si no, no lo hagan. Eso le corresponde al Negociado de Energía en su momento”, insistió.

“Lo que sí he dicho, y lo repito; seguro que la Autoridad va a tener que pagar la deuda, y que es un pago que ahora mismo no hace. Hace casi siete años no paga. Cero por la deuda. Tarde o temprano, cuando acabe este proceso de quiebra van a tener que pagar deuda. Lo que diga el tribunal. Eso yo lo reconozco”, sostuvo.

“Pero estar ahora diciendo, mira, esta es la manera en que se va a reflejar en la factura de la luz, no me parece correcto, porque esa labor le corresponde al Negociado de Energía”, insistió una vez más.