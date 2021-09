El gobernador Pedro Pierluisi opinó hoy que es prematuro emitir una opinión sobre la reciente orden del presidente Joe Biden sobre vacunación compulsoria contra el COVID-19 en lugares de trabajo, puesto que no se conocen aún todos los detalles de cómo se implementaría la misma.

“La medida del presidente Biden, pues acaba de anunciarla. Mi equipo de trabajo, el asesor legal en La Fortaleza está revisándola. Tiene unas guías que no han publicado todavía. Queremos ver cuando publiquen las guías, porque la orden es bastante general. Queremos ver realmente cuáles son las exclusiones si alguna que tiene esta política”, sostuvo el gobernador.

Afirmó, sin embargo, que las medidas que ha impulsado su administración con respecto a la vacunación “ha dado resultado”.

“Hasta el momento, lo que nosotros hemos implantado ha dado resultado. La inmensa mayoría de los servidores públicos se han vacunado como pedimos. Y vamos a estar vigilantes y monitoreando lo que está pasando en el resto de los sectores en los que también hemos promovido la vacunación”, aseveró.

“Mi posición ha sido, permitir el que aquellos que, contrario a nuestra exhortación no quieran vacunarse, puedan acudir a sus lugares de empleo presentando una prueba negativa todas las semanas. Ese ha sido mi juicio hasta el momento”, indicó Pierluisi. “De igual manera, en los comercios en los que estamos promoviendo la vacunación, siempre hemos dado la opción, prueba de vacunación o prueba negativa”.

El gobernador aseguró que su postura sobre este asunto la ha tomado “respetando las libertades individuales. Aunque vuelvo e insisto que la solución es la vacunación”.

No obstante, Pierluisi aclaró que “siempre he estado dispuesto a reconsiderar” sus decisiones, “pero no lo voy a hacer a la ligera. Quiero ver las guías de lo que el presidente Biden está aplicando o imponiendo para entonces ver si hacemos lo mismo en Puerto Rico”.

Las expresiones del gobernador se dieron al cierre de una conferencia de prensa como parte de la inauguración de la extensión de la avenida Degetau en Caguas, un tramo de vía que conecta la carretera PR-183 con la PR-34, y supone un gran beneficio para los conductores, en particular de áreas de Caguas, San Lorenzo y otros municipios vecinos.