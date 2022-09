El gobernador Pedro Pierluisi sostuvo hoy que, además de su desempeño que está actualmente en probatoria, será crucial en el futuro de LUMA Energy lo que ocurra en los próximos días con respecto al proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), pues de no concretarse antes del 30 de noviembre, podría activarse una cláusula de cancelación del contrato.

“El contrato suplementario (de LUMA) expira el 30 de noviembre. Y eso es un contrato que realmente se firmó entre las partes de la Alianza Público Privada, para establecer unas reglas de operación diferentes mientras tuviéramos el proceso de quiebra en curso. Eso vence por sus propios términos”, explicó el gobernador a preguntas de la prensa luego de participar de la graduación de 238 nuevos oficiales del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

“Lo que sucede es que en el contrato base, que es ese contrato a 15 años, ahí sí hay una cláusula resolutoria que LUMA pudiera ejercer que, básicamente si ejerce, si pide que se resuelva el contrato, se rescinda o cancele el contrato, pues entonces por el hecho de que la quiebra no ha terminado, el proceso de título 3 no ha terminado, entonces tendremos que ver cuál es el próximo paso”, continuó detallando Pierluisi sobre el acuerdo que puso en manos de LUMA la operación de los componentes de transmisión y distribución del sistema de energía eléctrica

“Ahí habría una transición. Ahí habría, posiblemente, no lo estoy determinando ahora, un pago por una penalidad. Pero eso queda por verse si LUMA toma esa decisión. Mientras tanto, está en probatoria. Yo quiero que mejore el desempeño. Y al 30 de noviembre veremos dónde está el proceso de título 3″, agregó.

No obstante, el gobernador acotó que “hay una mediación en curso. Y vamos a anunciar si se llega a algún tipo de acuerdo con acreedores, una masa crítica de acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica, eso se anunciará en su momento. Y eso lo tomará en consideración, presumo yo, LUMA lo tomará en consideración a la hora de decidir si ejerce, activa esa cláusula resolutoria que tiene el contrato”.

“Si no se ha resuelto el proceso de quiebra, LUMA pudiera pedir que se resuelva o rescinda el contrato base, y entonces entraría un periodo de transición, en el cual habría que pagarle por sus servicios, como se hizo en la transición antes de que asumiera el control de la red. Y de igual manera, posiblemente, eso no lo estoy yo adjudicando ahora y determinando, pudiera proceder un pago de una penalidad”, detalló.

“Pero no estamos ahí. No hay que adelantarse a esos eventos. Lo que hay que ver al 30 de noviembre realmente es en qué estatus está el proceso de la quiebra de la Autoridad, y eso lo estamos monitoreando y estaremos haciendo los anuncios que correspondan”, agregó el gobernador, en un tono más conciliador.

Por otro lado, a preguntas de la prensa sobre el uso de fondos que había dado a conocer LUMA para trabajos de poda de vegetación, tomando en cuenta que justamente los problemas de vegetación son responsables por una cantidad considerable de apagones, el gobernador sostuvo que las cifras que habían trascendido no eran del todo correctas, aunque agregó que le ha pedido al consorcio que invierta más en esas labores.

“Tenemos que ser precisos cuando se habla así de datos. Aparentemente, lo que surgió en los medios es la información de un trimestre, el último trimestre del presupuesto. Pero si miran el presupuesto de todo el año, se consumió totalmente los recursos que le asignó el Negociado de Energía para manejo de vegetación”, comentó Pierluisi.

“Pero yo quiero que LUMA invierta más en manejo de vegetación. Cerca de las tres cuartas partes de las interrupciones tienen que ver con problemas de vegetación. Así que, como yo he dicho anteriormente, en esa área quiero mejoras, particularmente cuando estamos hablando de líneas principales de transmisión. Cuando cae una línea principal de transmisión o se avería, ahí es que tenemos un gran apagón o una interrupción mayor. Por eso yo le he pedido a LUMA, y lo reitero, que tiene que poner mayores recursos, mayores esfuerzos, incluyendo de sus propios ingresos como entidad privada que se reconoce que es, en esa área, para que haya mejoría”, afirmó.

El primer ejecutivo insistió en que el consorcio está siendo fiscalizado adecuadamente para asegurar que cumpla con las exigencias del contrato, a pesar de los múltiples reclamos que ha habido contra LUMA, en particular por los frecuentes apagones a través de toda la Isla.

“La fiscalización es constante, es intensa, por todos lados. Aquí ya básicamente hay fiscalización 24/7 de diferentes entes del gobierno, todos enfocados en que no tengamos mayores interrupciones, y que cuando las tengamos, que Dios no lo quiera, pues la respuesta sea más rápida”, sostuvo.

Agregó que el Negociado de Energía, como ente regulador independiente, le pide información constantemente a LUMA, velando porque su desempeño “se asemeje a las métricas que el propio Negociado estableció”.

“Ya el Negociado ha indicado cuál es el porcentaje de cumplimiento en manos de LUMA y el porcentaje de cumplimiento en manos de la Autoridad (de Energía Eléctrica). Y yo quiero que haya mejoras en ambas”, insistió Pierluisi. “Esta fiscalización es importante que se siga dando, porque lo que queremos que el servicio sea confiable, y que sea costo efectivo también. Hay cosas, como el costo, que nosotros no controlamos, porque eso dependen de los mercados. Pero en cuanto a la efectividad del servicio, eso sí lo estamos velando”.

El gobernador también se refirió a la misiva enviada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre el manejo del presupuesto en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que se habría excedido en sus gastos, y sostuvo que se trataba de otro ente más que está llevando a cabo fiscalización.

“(La JSF) lo hace desde varios puntos de vista. Hay un plan fiscal que la Junta fiscaliza que se cumpla, y hay un presupuesto que la Junta fiscaliza que se cumpla. Ahora lo que corresponde es que la Autoridad de Energía Eléctrica le provea la información solicitada a la Junta. Y entonces veremos en su momento que medidas toma la Junta al respecto”, indicó.

De viaje y reuniones

En otros asuntos, el gobernador informó que mañana viajaría a Washington para participar de varios eventos en la capital federal, así como en Nueva York y Nueva Jersey.

“Voy a estar primero en Washington, en una serie de eventos en la capital, y después sigo a Nueva York y Nueva Jersey, porque también tengo unos eventos de la Asociación de Gobernadores en Nueva Jersey, y en Nueva York está la conmemoración del hit 3000 de Roberto Clemente. Así que tengo la agenda cargada. Y regreso en el fin de semana”, comentó.

Agregó que también estaría en una conferencia de prensa relacionada a una marcha de estadistas y al Proyecto HR 8393, que busca definir el estatus de Puerto Rico.

De igual forma, afirmó que tiene previsto reuniones con “muchos miembros de la Cámara de Representantes federal”.

Sin embargo, aclaró que no estará participando de la vista congresional sobre la reconstrucción de Puerto Rico que tiene lugar esta semana, pues no lo habían citado a la misma. Indicó que sí habían citado a la vista al ingeniero Manuel Laboy, director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3). No tenía confirmación de que hubiesen citado a algún otro jefe de agencia.

“Algunas de las reuniones mías van a estar relacionadas con el tema de reconstrucción, otras van a estar relacionadas al tema del estatus. Esa es la agenda en términos generales”, sostuvo.

Agregó que, sobre la reconstrucción, se trataba de “rendir cuentas de dónde estamos a cinco años de María”.

“Como ya he dicho anteriormente, ya estamos en la etapa de reconstrucción mediante obras de reconstrucción permanente, obras permanentes, proyectos permanentes. El avance es claro. Ya los números hablan por sí solos. La etapa de la emergencia de la respuesta, quedó atrás. El proceso está en curso debidamente”, aseguró el gobernador.