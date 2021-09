El gobernador Pedro Pierluisi negó el viernes haberse referido a la Junta de Supervisión Fiscal o su presidenta ejecutiva Natalie Jaresko, como “babysitter”.

Esto a raíz de su participación en la Convención Anueal del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico en horas de la mañana.

“Todo el tiempo me referí a la Junta, a quien un moderador se refirió como la babysitter, que nos han impuesto. Hablé de las acciones de la Junta y sus análisis. Nunca me referí ni mencioné a Natalie Jaresko, a quien respeto”, dijo Pierluisi en daclaraciones escritas.

Durante un panel con el Primer Ejecutivo, el economista Dr. Antonio Fernós Segebién lo abordó en referencia a la de crisis de credibilidad que enfrenta el sector público dentro y fuera del País, en particular en el Congreso, e hizo referencia a la necesidad de mantener un compromiso con los programas de desarrollo, “para poder salir de la babysitter que nos han puesto” y cuestionó qué iniciativas a corto y mediano plazo se implementarían para medir si se cumple con metas establecidas.

“La babysitter que menciona el doctor le voy a dar un crédito porque no muchos saben, porque la verdad que hay motivos para uno incomodarse y yo he levantado bandera en diferentes áreas, no voy a abundar, pero le doy crédito en algo, la transparencia en las finanzas del gobierno que tenemos ahora es extremadamente superior a la que había, por decir, cinco o seis años atrás...”, dijo Pierluisi en su alocusión ante la convensión.