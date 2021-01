La secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, anunció esta noche la emisión por parte del gobernador Pedro Pierluisi de una Carta Circular concerniente a deudas pendientes que arrastran varias agencias de gobierno con la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

La Carta Circular 2021-01 instruye “a toda agencia gubernamental a que haga un análisis de los balances adeudados en un término no mayor de cinco días laborables, y se procedan a realizar los pagos de las facturas debidamente procesadas por servicios brindados, en un periodo no mayor de tres días laborables luego de completado el proceso de análisis y certificación de dichas facturas”.

“No puede ser que se les exija a los ciudadanos la responsabilidad de mantener al día los pagos de estas utilidades y que las agencias del gobierno no estén cumpliendo con la suya. El ejemplo empieza por la casa”, enfatizó en comunicación escrita García Bardales.

Ayer trascendió que el Capitolio de Puerto Rico tiene deudas ascendientes a $4.3 millones, que incluyen no haber pagado los servicios de energía eléctrica por los pasados cuatro años y no pagar el agua por los pasados dos. Esta tarde, la AAA informó que la presidenta ejecutiva de la agencia, Doriel Pagán, se reunió con el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández (cuya presidencia administra este cuatrenio la Superintendencia del Capitolio) y se acordó el inicio de los pagos a de la deuda a partir del próximo mes de julio, con el nuevo presupuesto.

En caso de que exista alguna reclamación o discrepancia con las facturas emitidas por la AAA y/o AEE, se explicó, se deberá iniciar los procesos de impugnación establecidos correspondientes, en un término no mayor de tres días a la fecha de la Carta Circular; aunque se aclaró que “este proceso de impugnación no debe, bajo circunstancia alguna, afectar o detener el proceso de desembolso de aquelos pagos que no estén en disputa”.

Mientras, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco, indicó que se está instruyendo a las agencias públicas “a que evalúen las cuentas que tienen en atraso con la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para realizar de manera expedita el pago adeudado y así poner sus cuentas al día”.

“Ninguna agencia está exenta de cumplir con esta responsabilidad e implementaremos las medidas necesarias para garantizar una sana administración”, afirmó.