La Compañía de Turismo de Puerto Rico y la Organización de Mercadeo de Destino (DMO, en inglés) Discover Puerto Rico, dejaron saber a través de una conferencia virtual que estarían reenfocando sus esfuerzos de promoción de la Isla como destino turístico al creciente sector de viajeros que valoran y están dispuestos a cumplir con las medidas de seguridad para combatir la pandemia del coronavirus COVID-19.

Por el momento, sin embargo, dejaron claro que la apertura al turismo externo está aplazada y el mensaje que se está llevando es que la gente solo haga viajes que se consideren esenciales.

Así las cosas, los mensajes se están enfocando en informar sobre la situación actual de que la Isla aún no está abierta al turismo externo, y al mismo tiempo educar sobre las medidas de seguridad que están en vigor y reiterar la invitación a volver a visitar Puerto Rico en el futuro.

Durante una extensa presentación dirigida a los diversos componentes de la industria turística, directivos del DMO detallaron que ciertamente la industria turística ha sufrido un duro golpe por la pandemia, no solo en Puerto Rico, sino a nivel mundial, que se ve reflejado entre otros aspectos por la gran cantidad de cancelaciones y la caída en las cifras de viajeros.

Sin embargo, mirando ya a meses futuros o incluso al 2021, Puerto Rico podría tener una ventaja sobre otros destinos, pues fue de las primeras jurisdicciones en tomar una serie de medidas importantes para contener el avance del virus, incluyendo el uso mandatorio de mascarillas y distanciamiento social. Según diversos estudios y encuestas, muchos viajeros favorecen destinos que tengan en vigor medidas de seguridad contra COVID-19.

Alisha Valentine, directora de investigación y análisis de Discover Puerto Rico, explicó que, en estos momentos, entre los consumidores persiste un nivel de inseguridad con respecto a los viajes.

Indicó que “está claro que los consumidores no están deseando viajar con esta situación del COVID-19”.

Según los estudios, “en julio, 60% consideraba que las actividades de viaje no eran seguras”. No obstante, “hay consumidores que siguen dispuestos a viajar durante el resto del 2020”, con las expectativas más altas para viajar este año puestas en octubre. Por otro lado, “vemos más consumidores que dicen que no será hasta el 2021 cuando estén listos para viajar”.

Sin embargo, subrayó que “lo importante es que muchos viajeros favorecen no solo la implantación de medidas sanitarias preventivas, sino además favorecen los destinos que lo promueven”, como es el caso de Puerto Rico.

Por otro lado, también se destacó la necesidad de tratar el asunto con sensibilidad, pues también se está viendo una tendencia de las comunidades a rechazar la llegada de turistas, al menos hasta que se contenga la pendemia.

Nate Huff, vicepresidente senior de Miles Partnership, empresa que está colaborando con el DMO, dijo que sus encuestas respaldan esa tendencia de viajeros que prefieren un destino que se toma en serio las medidas de seguridad contra el COVID-19.

Destacó que, en ese sentido, Puerto Rico ha sido pionero entre las jurisdicciones de Estados Unidos con un amplio cierre de actividades primero que ninguna otra, así como la implantación obligatoria de medidas como el uso de mascarilla. Aseguró que “eso tuvo una gran repercusión en los medios de los demás estados e incluso tan lejos como Indonesia”.

“Todo esto da una oportunidad a Puerto Rico. Y los datos están ahí, por todos lados, y eso permitirá reenfocar las campañas hacia qué viajeros queremos atraer, según sus tendencias, demografía”, aseguró.

Sostuvo que hay datos enfocados específicamente en los viajeros con mayor disposición a respetar las medidas de seguridad, que se puede utilizar para atraer a “esa clase de viajeros que están dispuestos a viajar, pero quieren hacerlo de manera responsable y hacia lugares donde se han implantado medidas de seguridad”.

Agregó que, al mismo tiempo que se promueven los protocolos de seguridad para viajeros, se puede promover las medidas en vigor en los destinos, para demostrar que están haciendo por ejemplo los empleados de hoteles y restaurantes para garantizar el cumplimiento de esos protocolos de seguridad. Sostuvo que de esa forma, además, se promueve una colaboración con las comunidades en los esfuerzos de evitar la propagación del virus y mantener las comunidades saludables.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, Carla Campos, llamó a todos los empresarios a asegurarse de que sus negocios están debidamente registrados con la Compañía, en cumplimiento con los protocolos de seguridad, y certificados de que cumplen. Indicó que las instrucciones a seguir para quedar correctamente registrados están disponibles en el portal oficial de la Compañía.

Campos mencionó además que el sector se verá beneficiados por $50 millones que se distribuirán entre aquellos que los solicite, de los 1,200 negocios registrados en la Compañía que cualifican.

“Queremos que sepan que junto al DMO estamos trabajando todo de manera muy responsable, llevándoles toda la información. Estamos con ustedes y los vamos a apoyar”, afirmó Campos. Agregó que ofrecerían otro webinar en próximos días, para hablar de las determinaciones que se emitan en la próxima orden ejecutiva que impacten la industria.