Yabucoa. Una montaña de neumáticos y el sonido de maquinaria de trituradoras daban señas de que la operación en la empresa Once and for All Tires está activa.

Allí se realiza un proceso de transformación de miles de libras de caucho de auto y camiones que son desechadas tras completar su periodo de uso. Lo más trascendental es que no terminarán como basura, sino que cobrarán nueva vida.

Sirven como una goma que podría mitigar una caída de un niño en un área de juegos, una pista atlética, parachoques de estacionamiento, material para asfaltar las carreteras, losetas para los jardines o hasta camas para perros.

“No solo se trata de recogerlos, sino de darles un propósito funcional que beneficie a la sociedad y al medio ambiente”, afirmó Luis Infanzón Villamil, presidente de la empresa.

¿Cómo lo hacen?

Sorpresivamente, el ruido de las máquinas era lo más potente en el espacio que ocupan en un parque industrial en Yabucoa. Casi era imperceptible el olor de goma cuando era triturada. Es que allí no se utiliza calor en ninguna parte del proceso. En cambio, se utiliza agua fría.

La primera fase incluye la limpieza del neumático, así como la extracción del metal que tienen las gomas de los camiones. Estos metales son vendidos por la empresa para generar más ingresos para su operación.

En la primera máquina, las gomas son trituradas a un grosor de un pie. En una segunda parte, se tritura a un grosor de tres cuartos de pulgadas. En este paso, se extrae las pequeñas piezas de metal que tienen todas las gomas al pasar por una banda magnética, explicó el presidente.

Luego, las gomas y el nilón pasan a otra máquina que separa las piezas por granos y el nilón. Este nilón se vende a otra empresa en Humacao que fabrica camas para perros. También se vende a Europa para reforzar el concreto y utilizar en otras actividades.

En cuanto a la goma, en esta fase se utiliza para “mulch de caucho”. Sirve para la jardinería, amortiguación en áreas de juegos y paisajismo sostenible. Este ayuda a conservar la humedad del suelo y previene el crecimiento de maleza.

La empresa está localizada en Yabucoa. ( Suministrada )

En otro paso adicional, la empresa tritura la goma en un “polvillo”. Este polvo es el que se utiliza para realizar asfalto para carreteras, comentó Infanzón Villamil.

Este producto es comprado por empresas de Japón y España.

“Ahora mismo nos están solicitando este producto. Lamentablemente, quisiéramos que se utilizara en Puerto Rico, pero no se está haciendo. No estamos aprovechando esa oportunidad”, denunció.

Con esta goma más triturada, también se realiza en la empresa losas de goma. Estas son “ideales para parques, gimnasios, áreas recreativas y espacios urbanos. Su diseño absorbe impactos y reduce el riesgo de lesiones”, según la descripción provista.

Estas losas se venden en ferreterías, entre estas National Lumber, así como en Walmart. Pero, también pueden ser adquiridas directamente en la compañía.

Asimismo, la planta recicladora realiza relleno de césped sintético con certificación de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA). Este es utilizado en campos de fútbol y otras disciplinas deportivas, brindando durabilidad y seguridad a los atletas.

La empresa compañía es presidida por Luis Infanzón Villamil. ( Suministrada )

A modo de ejemplo, el funcionario comentó que este producto está instalado en el Bayamón Soccer Complex.

El material reciclado también se utiliza para canchas deportivas, a modo de superficies especializadas para baloncesto, voleibol, tenis y atletismo.

Al detallar todo lo que realiza la empresa, el presidente de Once and for All Tires no estableció problemas con la calidad de la goma que se utiliza en Puerto Rico. Insistió en que requieren más materia prima para vender lo reciclado a países en Latinoamérica, Europa y Japón.

“Mientras el gobierno sigue incentivando la exportación de basura, nosotros demostramos que en Puerto Rico podemos reciclar y crear productos de calidad”, afirmó Infanzón Villamil.