Yabucoa. Pese a que en Puerto Rico hay la capacidad para reciclar todos los neumáticos que se desechan, la única empresa a cargo de reutilizarlas recibe anualmente una cantidad ínfima del producto.

Datos oficiales provistos por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), apuntan a que en el año 2023 se destinó para reciclaje unas 6,358,791 libras de neumáticos, para un 6.4%, y se exportaron a otros países unas 93,528,203 libras para un 93.6%.

Mientras, del 1 de enero al 16 de agosto de 2024 se destinaron para reciclaje unas 5,141,205 libras de neumáticos, para un 9.7%, mientras que se exportaron unas 47,841,929 libras, para un 90.3%.

PUBLICIDAD

La única empresa que se encarga del reciclaje de neumáticos en la Isla es Once and for All Tires, localizada en Yabucoa.

Su presidente, Luis Infanzón Villamil, recorrió con Primera Hora la planta de reciclaje para mostrar la operación y relatar los “retos” que enfrentan por la falta de materia prima.

Luis Infanzón Villamil, presidente de Once and for All Tires. ( Suministrada )

La empresa recibe entre 700,000 a 900,000 libras de gomas mensuales o, aproximadamente, unas 50,000 gomas de auto y camiones. Bajo esta cantidad, lograron reciclar en todo el 2024 alrededor de siete millones de libras de gomas.

Los datos estadísticos provistos por el DRNA apuntan a que en todo el 2024 se desecharon un promedio de 11,815 neumáticos diarios, lo que representó 81,937,500 libras en todo el año.

Infanzón Villamil explicó que la planta recicladora es “pionera y relativamente nueva, donde solucionamos de una vez por todas el problema de la disyuntiva de los neumáticos en Puerto Rico. Esto es un proceso de pulverización que hacemos aquí, donde separamos las gomas, la llanta de las gomas o los neumáticos, en sus tres elementos que son el metal, los poliésteres y los nilones, y por último la goma”.

La empresa comenzó a operar el 1 de enero de 2023, pero no a la capacidad que pudiesen. ¿El problema principal? la falta de materia prima.

“Nosotros tenemos la capacidad de recibir toda la goma en Puerto Rico. Lamentablemente, no están llegando tantas gomas como quisiéramos. El recogido, per se, tenemos una combinación de carreros internos y carreros independientes, donde ellos hacen su recogido a través de la Isla y nos traen aquí en la facilidad”, explicó.

PUBLICIDAD

La goma que les llega no es la de mejor estado. En ocasiones, tienen que lavarla, pues estaban enterradas. Comentó que este proceso adicional hace que su operación no sea costo efectivo.

“Tienen que estar libre de piedras, metales, cristales, porque eso puede causar daño en las máquinas de nosotros. Las máquinas están hechas para triturar goma, no están hechas para triturar metales o piedras. Eso es bien importante”, expuso Infanzón Villamil.

Se le cuestionó por qué no se le trae más neumáticos para reciclar, principalmente ese que estaba en una gomera y no en un vertedero. La respuesta incluyó que “actualmente, el gobierno no incentiva esta práctica”, así como la pérdida de beneficio económico que tienen las empresas designadas por el DRNA para exportar el producto a países en los que dijo se trata estas gomas como basura y se queman.

Según explicó, el DRNA paga unos 12 centavos por libra de neumático al exportador o a la planta de reciclaje. Este dinero sale del pago que realiza una persona cada vez que va a una gomera a cambiar sus neumáticos. Se le llama el Fondo para el Manejo Adecuado de Neumáticos Desechados.

Para Once and for All Tires este dinero sirve para mantener la operación, gastos de infraestructura, nómina y mantenimiento de las maquinarias, entre otros gastos.

“No me sobra ni un centavo para poder incentivar a que me traigan la goma”, reconoció Infanzón Villamil, al aclarar que ellos sí pagan por recibir gomas.

Sin embargo, comentó que al exportador le sale más costo efectivo contratar con una empresa que se lleve los neumáticos de la Isla.

PUBLICIDAD

“Un exportador, que puede tener un costo operativo, por decirte un número, de dos centavos, le está sobrando 10 centavos. Es por eso que no es competitivo. Para ellos es más negocio llevarlo como basura que disponerlo como se supone (para reciclaje)”, expuso.

Añadió que “a los exportadores de gomas enteras, en otras palabras, exportadores de basura, (se) le da un incentivo significativo por exportar la goma entera. Lo que hace es que ese incentivo sea mucho más atractivo para ellos que enviárnosla hacia nosotros. Les sobra más dinero a ellos y es más atractivo que ir con nosotros”.

Primera Hora preguntó hace dos semanas al DRNA la razón por la que no se designan más gomas hacia el reciclaje. Al cierre de esta edición, todavía se esperaba por una respuesta.

Infanzón Villamil lo que reconoció es que necesitan que a través de legislación o de una directriz del gobierno se incentive el reciclaje.

El presidente de la recicladora fue cándido al reconocer que el gobierno aportó unos $5 millones en desarrollar esta empresa de reciclaje a través de múltiples beneficios concedidos, principalmente, por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

“Como siempre hemos dicho, esto es un proyecto que el gobierno forma parte de él. Aquí, gracias a Dios, hemos tenido un incentivo monetario, que la aportación del gobierno está. Estamos hablando de casi unos $5 millones, donde el gobierno puso dinero de los contribuyentes aquí. Lo correcto sería que tú incentives este tipo de industria, porque aportaste monetariamente, pero también tienes que hacer la estructura que lo soporte, que lo incentive a que este tipo de industria siga surgiendo”, expuso.

PUBLICIDAD

“Buscamos más apoyo, en realidad. Estamos ahora mismo haciendo unos esfuerzos, todo lo que son los mecanismos, el Senado, la Cámara de Representantes. Es un tema que hemos tratado de tocar las puertas y quisiera que nos atendieran como merecemos y como entiendo que eso debe ser, un problema atendido en el país”, añadió.

Sostuvo que estos incentivos no sólo son necesarios para esta industria de neumáticos, sino para generar que en la Isla se recicle aceite, cartón o plásticos.

Dejó claro que su denuncia es “para que este tipo de industria realmente sea factible para el país que vivimos”.

Según el DRNA, en el 2024, solo se reciclaron el 9.7% de las gomas usadas. ( Suministrada )

Lo que se produce

4,149,632: Promedio de neumáticos exportados anualmente

78,843,008: Promedio de libras de neumáticos desechados anualmente

11,369: Promedio de neumáticos desechados generados diariamente

¿A dónde van y cuánto cuesta?

Año 2023

Exportados: 93,528,203 neumáticos o el 93.6%. DRNA pagó del Fondo para el Manejo Adecuado de Neumáticos Desechados unos $8,417,538.24.

Reciclados: 6,358,791 neumáticos o el 6.4%. DRNA pagó $572,291.20.

1 de enero al 16 de agosto de 2024

Exportados: 47,841,929 neumáticos o el 90.3%. DRNA pagó $4,305,773.62.

Reciclados: 5,141,205 neumáticos o el 9.7%. DRNA pagó $462,708.42.

Fuente: Departamento de Recursos Naturales y Ambientales