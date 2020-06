(The Associated Press)

Cuatro estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR), quienes en días recientes concluyeron su grado de Bachillerato, fueron seleccionados para trabajar con el gigante de tecnología Google, empresa que se especializa en productos y servicios relacionados con internet, softwares y dispositivos electrónicos, entre otras tecnologías emergentes.

Los jóvenes Pedro Luis Rivera Gómez, Fernando Luis Guzmán Fernández y Jahdiel Álvarez Ruiz, del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM); así como Manuel E. Álvarez Ríos, del Recinto de Río Piedras (RRP) de la UPR, iniciarán labores en la empresa multinacional, cuyo campus principal está ubicado en Mountain View, California.

“Nos emociona mucho el logro de nuestros estudiantes egresados de los recintos de Mayagüez y Río Piedras, contratados por Google. El proceso de entrevistas con la compañía es sumamente difícil y retante. Solo un puñado de personas lo completa con éxito. A través de iniciativas como el Computing Alliance for Hispanic Serving Institutions (CAHSI), nuestra colaboración ha sido estrecha con esa empresa, una de las principales auspiciadoras del programa. Además, ha apoyado a nuestras instituciones con programas como el Googler in Residence (GIR), Google Tech o Google Faculty in Residence (FIR) para establecer estrategias que ayuden a los estudiantes a desarrollar destrezas y conocimientos en computación. Este ecosistema ha rendido frutos y estamos sumamente felices por estos profesionales de calibre que han salido a la calle a representar la UPR. Felicidades jóvenes”, indicó la doctora Nayda G. Santiago Santiago, catedrática del Departamento Ingeniería Eléctrica y Computadoras del RUM y líder de CAHSI.

PUBLICIDAD

Asimismo, el doctor Jorge Haddock, presidente de la UPR, extendió una felicitación a los cuatro egresados.

“A Pedro Luis, Fernando Luis, Jahdiel y Manuel, nuestra comunidad universitaria los celebra por este gran logro. Son ejemplo de que el talento, unido al esfuerzo, disciplina y constancia rinden frutos. Me enorgullece que sean embajadores de la excelencia que promovemos desde nuestra institución y que se destaquen en el gigante de tecnología Google. Les deseo el mayor de los éxitos en sus carreras y confío en que en el futuro puedan compartir sus conocimientos y experiencias con los estudiantes de su Universidad. ¡Enhorabuena!”, destacó Haddock.

¿Quiénes son?

Pedro Luis, quien concluyó su grado de Bachillerato como ingeniero de computadoras en el RUM, acoge esta etapa profesional “como una nueva ventana para continuar aprendiendo”.

Pedro Luis Rivera Gómez

“Pienso que en el campo de la tecnología no hay suficiente representación de hispanos. Cada uno de nosotros que se gradúa y decide trabajar en la industria o continuar estudios graduados, es un paso adelante en pos de que nuestra cultura y nuestra identidad se vea presente en los productos que utilizamos a diario. Además, abre paso a nuevas oportunidades para aquellos que continúan sacrificándose a diario por obtener su educación y un grado universitario”, sostuvo el joven natural de Vega Baja, quien se desempeñará como Ingeniero de Software.

Integrarse a la investigación y participar de internados de verano, le pavimentaron el camino hacia el titán tecnológico.

“Estuve en una investigación subgraduada con la doctora Nayda Santiago trabajando en Embedded Systems y en Biomechatronics. Participé del Google Tech Exchange de agosto a diciembre 2018, junto a aproximadamente 64 estudiantes. En esa ocasión, del Colegio participamos: Lianne Sánchez, Fernando Rodríguez, Kristalys Ruiz, Jainel Torres, y yo. Tomamos cursos de computación ofrecidos por ingenieros de Google y profesores en otras instituciones participantes del programa. Además, trabajé en un internado de verano de 2019 con Google como Software Engineer”, relató Pedro Luis, quien fue seleccionado como CAHSI Scholar 2019 durante la conferencia de Great Minds in STEM.

PUBLICIDAD

Del mismo modo, Fernando Luis, quien concluye como ingeniero de software en el recinto mayagüezano de la UPR, opinó que sus experiencias extracurriculares fueron el complemento ideal para sus clases, lo que amplió su posibilidad de laborar en Google.

Fernando Luis Guzmán Fernández

“Toda mi experiencia viene de proyectos de software dentro de la Universidad. Aparte de todo lo que aprendí en mis cursos, tuve dos vivencias que me ayudaron a crecer como software developer: RUMbus y RUMarino. Estos fueron mis dos enfoques mayores durante mi tiempo de estudios en Mayagüez. El poder ser parte del proyecto RUMbus me llena de orgullo y satisfacción, ya que es una excelente iniciativa y un avance en los sistemas de transporte para los estudiantes”, narró el colegial, quien se desempeñará como Engineering Resident.

“¡Es un sueño hecho realidad! Esto es una excelente oportunidad que me da un head start en la industria de software. Google es una compañía líder a nivel mundial, así que nadie mejor que ellos para comenzar una carrera en este campo. El poder aplicar mis conocimientos y aprender de otros ingenieros con experiencia, sin duda, será de gran crecimiento profesional”, expresó Fernando Luis, natural de Trujillo Alto.

Coincidió Jahdiel, quien finalizó en Ciencias e Ingeniería de la Computación del RUM, y también se desempeñará como Ingeniero de Software.

Jahdiel Álvarez Ruiz

“Es uno de los logros más grandes de mi vida. Creo que todo joven que comienza a cursar estudios en el campo de la tecnología, de una manera u otra, sueña con trabajar en una empresa como Google, y poder decir que cumplí ese sueño, es un gran honor. Mi meta es aprender lo más que pueda, dar el máximo en mi trabajo y traer el mayor orgullo a mi familia y a mi isla. Por igual, representa la oportunidad de poder inspirar a otros jóvenes a que vayan por más; que si uno se propone metas claras y lucha con perseverancia por alcanzarlas, al final verá los resultados”, manifestó el joven aguadeño.

PUBLICIDAD

De hecho, su larga trayectoria en internados y competencias, sirvió como preámbulo ideal para ser seleccionado.

“Participé en tres internados en Carnegie Mellon University dentro del Robotics Institute. Asimismo, en Pittsburgh en el startup RoadBotics. También en empresas puertorriqueñas como el startup BrainHi y la compañía Wovenware. Además, en dos ocasiones me integré a la competencia NASA Swarmathon con el equipo del Colegio”, relató.

Mientras Manuel, quien concluyó un doble bachillerato en Ciencias de Cómputos y Biología Molecular en el recinto riopedrense de la UPR, ve este ofrecimiento como el comienzo de muchas metas profesionales que tiene en perspectiva.

“Soy la primera persona en mi familia en obtener un grado universitario, y lograr conseguir mis dos grados no fue un proceso fácil. Hizo falta superar todos los problemas que ha enfrentado el sistema UPR y Puerto Rico en estos últimos siete años. Muchas veces, esas situaciones me hacían querer quitarme de la Universidad, pero la búsqueda del sentimiento de autosuperación, no me dejaba. Estoy muy emocionado de haber aceptado esta oferta de empleo en Google. Esto para nada me lo esperaba, ya que mis planes siempre han sido continuar estudios graduados. Sin embargo, decidí pasar por el famoso proceso de entrevista de ellos para demostrarme que podía vencer el reto y para validar que la educación que recibí en la UPR es de primera calidad. Yo no veo Google como mi meta final, si no como una etapa más que me permitirá desarrollarme como un profesional en la computación. Esto lo pude lograr con mucha dedicación y un gran apoyo familiar”, enfatizó el joven, próximamente a estrenarse como Ingeniero de Software.

PUBLICIDAD

Manuel también lleva en su currículo una amplia trayectoria de investigación subgraduada y de internados.

Manuel E. Álvarez Ríos

“Participé en tres internados de verano: dos en la Universidad de Pittsburgh en el Departamento de Informática Biomédica, que trabaja en buscar mejores soluciones para los récords médicos en hospitales. Este verano, me encuentro en un internado, en la modalidad de teletrabajo en el Center for Neural Basis of Cognition del Carnegie Mellon University, buscando hacer alguna conexión entre el cerebro humano y la inteligencia artificial en casos específicos”, destacó el oriundo de Carolina.

Del mismo modo, durante su jornada académica, participó en cuatro proyectos de investigación.

“Trabajé en ecología del comportamiento de camarones, con la doctora María Ocasio, de Biología, en RRP. Luego, en el estudio de la Neurovirología del virus HIV-1, en el laboratorio de la doctora Loyda Meléndez, de Microbiología en el Recinto de Ciencias Médicas. Además, investigué con la Patricia Ordoñez, de Ciencias de Cómputos, en RRP, buscando extender los resultados que obtuve en mi primer internado. Mi más reciente proyecto de investigación fue con el doctor Remi Megret, también de Ciencias de Cómputos, en el que buscaba utilizar inteligencia artificial para monitorear el comportamiento de las abejas”, detalló.

La integración de la UPR en el Google Faculty in Residence (FIR), del que forman parte la doctora Eliana Valenzuela, del Recinto de Arecibo; el doctor Rafael Arce, del Recinto de Río Piedras; y la doctora Santiago Santiago, del RUM, es una pieza clave para visibilizar el talento de los estudiantes del sistema de educación pública de la isla.