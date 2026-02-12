El condominio Bosque Real, localizado en un área de Río Piedras que conserva aún bastante vegetación, luce como un apacible conjunto de edificios, construidos algunos de ellos en el ligero declive de una suave colina, y cuenta con una comunidad que, según indicaron allí, ha ido forjando lazos a través de los años siendo unida y estable.

Sin embargo, por los pasados años, el lugar ha vivido la pesadilla de un gran charco junto su edificio 10, que nadie, ni siquiera la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), parece saber cómo hacer desaparecer.

“El condominio lleva aproximadamente más de cinco años, desde el 2019, presentando a la Autoridad de Acueductos (y Alcantarillados, AAA) un sinnúmero de querellas”, afirmó Luciano Camacho, asistente administrador del condominio, parado junto a un charco que se extiende entre el edificio 10 y el muro de lo que, varios pies más arriba, es la plataforma de un área de estacionamientos.

PUBLICIDAD

“Se puede observar donde hay agua corriendo, mucha. Entiendo que ahí lleva bastantes años. Y entonces lo que hace es que puede ocasionar un socavón, que es lo que tememos en la comunidad. Porque tenemos un estacionamiento (al lado de donde se acumula el agua). Aquí tenemos personas de edad avanzada. Esto es una comunidad de adultos mayores, en la cual tenemos los estacionamientos, lo que puede ocasionar un socavón, que es lo que tememos”, expresó Camacho con evidente preocupación.

Aseguró que “desde 2019, 2020 se han hecho un sinnúmero de querellas, y viene el personal de Acueductos y, sinceramente, se bajan, y se retiran. Nuevamente me cierran la querella y tengo que volverla a abrir”, aseveró. El hombre proveyó una lista de al menos nueve números de querellas registradas a través de los años ante la AAA.

El agua del charco, según se puede observar, es de apariencia limpia, y no se percibe mal olor en el lugar. Al menos en un punto, junto al muro, se puede notar un leve movimiento continuo del agua.

“Podemos asumir que es agua potable, porque no hay ningún tipo de drenaje, no hay nada que pueda mezclarse. Esto es agua limpia. Siempre ha sido así. La única anomalía es que cada vez que abren, rompen, verifican algo, y vuelven y cierran porque no encuentran el problema”, afirmó Camacho.

“En el área del estacionamiento podemos ver que hay varios rotos que ellos han hecho y lo que hacen es que lo tapan con tierra, y se van, y el problema persiste”, agregó.

PUBLICIDAD

Comentó que, a pesar de la situación, en el condominio nadie ha experimentado problemas con el suministro de agua, “todo el mundo tiene su presión (de agua), nadie se ha quejado de sobrefacturación. O sea, que está fuera de los contadores”.

Sin embargo, hay que resaltar que, parte del charco, abarca el lugar donde están ubicados varios contadores de agua de residentes, que han quedado sumergidos bajo las aguas y la vegetación que se ha desarrollado allí.

“Es el área de los contadores de los edificios privativos de cada residente”, explicó Camacho.

El problema lleva más de 5 años, tiempo en que se han realizado múltiples gestiones con la AAA, indicó Luciano Camacho, quien labora en la administración del complejo. ( alexis.cedeno )

Lo que no puede explicarse es cómo la AAA lee esos contadores sumergidos para facturar a esos clientes.

“Eso sería una buena pregunta, porque realmente es imposible que se pueda leer un contador en esas condiciones”, sostuvo.

“Los residentes están sumamente preocupados porque (el problema) lleva años. O sea, ellos lo que temen es que la propiedad colapse, que pueda hacer algún problema a la estructura. Y eso es lo que queremos evitar. Lo que queremos saber es las condiciones, qué es lo que está sucediendo, de dónde sale el agua”, insistió el asistente administrador.

Sostuvo que los residentes no tienen sospecha alguna de qué pueda estar ocasionando esa acumulación de agua, o cuál pueda ser su fuente.

“Realmente no, no tenemos explicaciones. Esto ha sido, cierran querellas, y no tenemos ninguna explicación de Acueductos sobre la problemática que tiene esta área”, indicó Camacho, agregando que, siendo el caso que todo apunta a que la AAA tampoco sabe qué está ocurriendo, tampoco tienen una idea clara de hasta dónde pueda estar afectando esa acumulación de agua a la estructura del edificio y el estacionamiento que están alrededor del charco, o si los daños incluso puedan extenderse hasta otras estructuras del complejo.

PUBLICIDAD

Descartó que se trate de algún fenómeno natural de acumulación de escorrentías en una zona más baja, explicando que “si te puedes dar cuenta, aquí no ha llovido en días y sigue saliendo la misma cantidad de agua. Y antes de 2019 no había ocurrido”.

Mientras, en la plataforma que está varios pies más arriba, a un lado del charco, y que sirve de estacionamiento para los vehículos de residentes, se pueden ver varias marcas de agujeros abiertos en el pavimento y rellenados luego.

“Cada vez que viene Acueductos es la misma problemática. Ellos rompen… si te das cuenta, el primer parcho. Aquí tenemos otra rotura, en la cual vienen, rompen, cierran con la misma tierra y siguen. Si te das cuenta tenemos una tercera aquí. Anteriormente, si te das cuenta, parcho sobre parcho, de tantos años que se ha trabajado la problemática. Y eso puede ocasionar daños a la propiedad”, lamentó Camacho. “Ellos rompen, y siguen. No lo encontré, sigo pa’l otro, cierro querella. Vuelve uno con la insistencia, rompen otro ladito, no encuentran nada, y siguen. Y así sucesivamente durante todos estos años”.

“Nosotros mismos hemos tenido que repavimentar, porque realmente ellos no vienen a repavimentar. Tú los llamas y realmente ellos no hacen ese trabajo. Ellos lo que me dicen es que tengo que llamar al municipio. Así es como único. ‘Nosotros no tenemos brigadas para repavimentar, usted tiene que hacer las gestiones con el municipio’. Ellos tiran gravilla y ya”, indicó, agregando que, al final de cuentas, los titulares se han tenido que hacer cargo de esos trabajos de repavimentación y reparación de la acera en el área de estacionamientos luego de esos trabajos fallidos de la AAA.

PUBLICIDAD

Más allá de las denuncias del asistente administrador, el malestar entre residentes es evidente, tal como lo manifestó Juan Antonio Torres, cuyo apartamento es uno de los que está cerca “del problema con el agua estancada”.

“Yo resido aquí hace aproximadamente 14 años. De esos 14 años, prácticamente, yo te diría que como 10, tenemos ese problema recurrente del agua estancada en el área de los contadores del edificio 10”, comentó.

“Eso, por supuesto, que nos preocupa… Aquí habemos un fracatán de personas mayores y eso se propicia para que los mosquitos se reproduzcan con una facilidad enorme, y arriesguen la seguridad de las personas residentes del lugar. Aparte de que afea el lugar... incluso, imposibilita el tránsito de las personas por el área concernida. O sea, ahí no se puede pasar. Eso, definitivamente, es un fanguero que ni los puercos les gustaría estar en ese lugar”, afirmó.

Al igual que Camacho, denunció que la AAA ha ido allí, pero no resuelve la situación, y les deja el charco allí.

“Acueductos ha venido en algunas ocasiones a raíz, por supuesto, del sinnúmero de querellas que se han presentado. En un momento dado incluso vinieron con maquinaria e hicieron un hueco en el estacionamiento frente al lugar, porque pensaron que por ahí era. No se ha resuelto el problema. No ha habido acción ulterior de parte de ellos y todavía continuamos con el problema en el mismo lugar”, sostuvo.

En resumen, indicó que se siente frustrado porque no se atiende adecuadamente ese problema que continúa afectando su calidad de vida.

PUBLICIDAD

“Me siento, entre otras cosas, defraudado, porque definitivamente a la hora de pagar la factura de nosotros, somos consecuentes y somos sumamente responsables. El hecho de que no se atiendan nuestras preocupaciones, que son genuinas, pues de verdad nos defrauda, nos incomoda, por no decir la otra palabra que la tengo rondando aquí en el casco. Pero nos sentimos con un sentido de que no le importamos ni a la agencia ni al gobierno”, afirmó Torres.

Responde la AAA

La AAA indicó en declaraciones escritas que, luego que se les pidiera información sobre este caso, enviaron personal de operación al área para realizar una verificación.

Según informó ese personal, brigadas del área operacional ya han visitado el lugar en ocasiones anteriores y “al momento sostenemos que la presencia de agua no corresponde a ninguna línea de la AAA, ni de agua potable ni de alcantarillado sanitario”.

Agregan que sí se observó acumulación de agua provenientes de la parte superior, específicamente al costado de una caja eléctrica con el número 18, donde se evidencia agua empozada.

Además, como parte de la inspección se verificaron los registros de la acometida sanitaria antes y después del área del posible salidero, con el propósito de descartar que se tratara de aguas usadas. La evaluación confirmó que las líneas sanitarias están drenando adecuadamente hacia el canal, y no se identificaron desbordes ni anomalías.

La AAA indicó que durante la visita estuvo presente una persona representante la Asociación de Residentes, a quien se le explicó detalladamente la información y los hallazgos de la inspección realizada.