El senador Gregorio Matías defendió su voto a favor del Proyecto 1003 sobre la ley habilitadora del Plan de Ajuste de la Deuda, aprobado anoche por la Cámara de Representantes y el Senado, por una promesa del gobernador Pedro Pierluisi.

El senador, quien fue policía, dijo en entrevista radial que condicionó su voto a que se pusiera en vigor ambas leyes 80 y 81. La Ley 80 ordena un programa de retiro para que los empleados públicos elegibles puedan retirarse antes de la edad establecida, mientras que la 81 ordena devolverles a los policías, bomberos, oficiales de custodia y sus familiares una pensión vitalicia a aquellos que tengan 30 años o más de servicio.

Según Matías, el gobernador Pedro Pierluisi se comprometió en defenderlas ante la Junta de Control Fiscal.

“Gregorio Matías estableció todo el tiempo que, la única forma en que yo podría mirar ese voto, es que se tomara en cuenta la Ley 80 y 81 y, luego de un largo extenso diálogo con los compañeros y el Gobernador, llegamos a un entendimiento de que las leyes 80 y 81 se van a poner en vigor y vamos a (lidiar) directamente con la Junta. Esa era mi propuesta”, aseguró el senador novoprogresista.

El senador dijo tener fe en que Pierluisi cumpla con su compromiso, ya que “el gobernador, en mi caso, cuando me ha prometido me ha cumplido”.

“El gobernador a mí me ha cumplido. Yo soy un soldado de fila, pero le expliqué que a mí hay que cumplirme cuando se me promete. Yo voy a estar pendiente. No tengo que dudar que esta vez no va a cumplirme”, reiteró.

El Proyecto 1003 logró anoche los votos en el Senado y la Cámara un día después de que los presidentes de ambos cuerpos legislativos le informaron a la jueza Laura Taylor Swain que la ley habilitadora del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) sería aprobada.

En el Senado, la medida pasó con el mínimo de votos en votación final de 14-13. Mientras, minutos antes, en una votación a viva voz, obtuvo 14 a favor y 11 en contra. Matías, quien había votado en contra en la primera votación, lo hizo a favor esta vez.

En la Cámara, la medida fue llevada a votación poco después de ser aprobada en el Senado y también obtuvo con 34 votos a favor, 12 en contra, dos abstenciones y tres representantes no votaron. La medida se aprobó con votos mixtos a favor, con votos populares y novoprogresistas.