( The Associated Press )

Lo que comenzó como un viaje de placer en Europa para un grupo de 27 puertorriqueños, ahora no tiene fecha de terminación, ya que se quedaron varados en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid–Barajas, en España, por llegar tres minutos tarde al terminal.

Gissel Ramírez, quien forma parte del grupo de viaje coordinado por la agencia Madrid Travels, narró que todo originó ayer, martes, desde el aeropuerto de Ámsterdam, en la capital de los Países Bajos, que se ha caracterizado durante esta temporada veraniega por tener filas interminables debido a huelgas de empleados.

El grupo llegó al aeropuerto a las 3:40 a.m., cuatro horas previo a que partiera el avión de la aerolínea Iberia. Sin embargo, Ramírez señaló que no había personal para recoger sus maletas, completar el proceso de seguridad ni para hacer el registro.

“Estuvimos cerca de una hora hasta que allí hubiese alguien. Cerca de las 4:40, llegaron allí dos empleados”, contó.

Por ende, las personas que se acumularon en el aeropuerto crearon filas tan largas que se extendían fuera del edificio. Hasta había baños portátiles establecidos en algunos puntos de la larga fila, describió Ramírez.

Finalmente, la primera persona del grupo que logró llegar al terminal arribó a las 7:23 a.m., tres minutos luego de que cerraran las puertas.

“Claro, tres minutos tarde, pero no había manera de que nosotros llegáramos antes, porque no había personal allí para recibir las maletas y hacer el proceso más ágil y nosotros atravesar esas dos horas”, reiteró.

En lugar de acomodar a los pasajeros, la tripulación del avión se demoró casi 30 minutos retirando el equipaje del grupo de la nave. Además, el gerente de Madrid Travels, Juan Ignacio Soriano Olay, recalcó a Primera Hora que algunas personas se registraron posterior al grupo y sí llegaron a abordar el avión.

“Iberia también nos han confirmado que personas que facturaron posterior (al grupo de 27 puertorriqueños) también llegaron a tomar el vuelo. Iberia nos dice que, posterior al grupo, facturaron (otras personas)”, destacó.

Buscando salir de Ámsterdam, el grupo se movió a otro terminal que tenía el mismo rumbo y así lograron viajar a Madrid a eso de las 6:30 p.m. Pero para salir de Madrid, aún no hay fecha.

“Iberia nos responsabiliza a nosotros. Cosa que no es”, puntualizó Ramírez.

Situación en los aeropuertos de Europa

De acuerdo a lo reportado por el diario español El País a principios de julio, los países europeos enfrentan un gran reto por una serie de conflictos laborales en el sector aéreo que han puesto en jaque lo que se pronosticaba como la temporada de recuperación del sector turístico, el cual sufrió un golpe fuerte por la pandemia del COVID-19 en el 2020 que paralizó todo viaje internacional.

Los empleados de muchas aerolíneas han acudido a huelgas, ocasionando que la falta de personal provoque largas filas, vuelos cancelados o retrasados, equipajes perdidos y precios disparados en vuelos y estadías.

“Nosotros desconocíamos de la situación en el aeropuerto. Quienes realmente conocían de la situación son Iberia, por lo tanto, ellos debieron haber hecho todo lo necesario para asegurarnos, notificarlos, en algún ‘e-mail’, no sé”, acotó Ramírez.

“Iberia es consciente del problema que hay en los aeropuertos ahora mismo y en general, con esas filas. La realidad es que hubo una pérdida de vuela motivada por muchas razones. Las filas (y otras) posibles demoras”, coincidió Soriano Olay.

“Iberia nos responsabiliza a nosotros por llegar tarde, pero la realidad es que no había manera de llegar más temprano bajo una situación de caos dentro del aeropuerto. La realidad es que si llegábamos al aeropuerto a las 2:00 de la mañana para un vuelo de salida a las 7:20, si no tienes un personal que pueda recibir tus maletas, pues simplemente vas a perder el tiempo allí. Nosotros lo hicimos con la información que teníamos, con suficiente anticipación y ellos aun así conociendo la situación no tuvieron ni siquiera la cortesía de (advertirnos)”, agregó Ramírez.

Hasta 10 días más

Debido a que agosto suele ser la temporada alta para viajeros, un vuelo de regreso a alguna parte de América podría demorar hasta 10 días.

Este aplazamiento preocupa al grupo, pues dentro del mismo, que incluye personas entre las edades de 15 a 70 años que partieron de la Isla el 15 de julio, algunos padecen de condiciones de salud y no cuentan con suficientes medicamentos para la incierta fecha de retorno.

“Realmente, es una situación bien difícil para el grupo, (porque) tampoco es que tú te presupuestas para una situación como esta”, manifestó Ramírez.

De acuerdo a la portavoz del Departamento del Estado, Marilú Santiago, Iberia dijo que busca conseguirles un vuelo libre de costo para salir hacia Puerto Rico.

“El Departamento de Estado se comunicó con nosotros y tiene la misión de (ayudarnos), pero en este momento no hay fecha ni hora de salida para ninguno de los 27 (pasajeros)″, acordó Ramírez.

Primera Hora se comunicó a la oficina de prensa de Iberia, en Madrid, para una reacción, pero al cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.