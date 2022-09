Debido al paso de la tormenta Fiona, la Guardia Costera de los Estados Unidos emitió una alerta portuaria “Zulu” para Puerto Rico e Islas Vírgenes Estadounidenses.

A este nivel, los puertos quedan cerrados para todo tráfico comercial excepto para el específicamente autorizado por el Capitán de Puerto. Las operaciones de carga son suspendidas hasta nuevo aviso.

La Guardia Costera permanece vigilando el avance y desarrollo de la tormenta Fiona. Una vez el fenómeno atmosférico pase por la región y las condiciones sean seguras, la Guardia Costera realizará las evaluaciones correspondientes para reabrir los puertos a la brevedad posible.

El cuerpo de vigilancia hizo al público los siguientes recomendaciones de seguridad:

PUBLICIDAD

Asegure su propiedad: Dueños de embarcaciones mayores deben mover sus naves a marinas seguras para evitar que se suelten o tengan daños sustanciales. Los botes que puedan ser remolcados debieran ser sacados del agua y resguardados en lugares que no sean propensos a inundaciones. Quienes dejen sus embarcaciones en el agua deben remover sistema EPIRB y asegurar los salvavidas y botes menores. Estos objetos, si no están asegurados apropiadamente, pueden liberarse y provocar esfuerzos de salvamento para asegurar que no se trata de personas en peligro.

Manténgase alejado de las playas: La altura de las olas y las corrientes típicamente aumenta antes de que una tormenta toque tierra. Aun los mejores nadadores pueden ser víctimas de olas fuertes y corrientes causados por la tormenta. Los bañistas deben permanecer fuera del agua hasta que salvavidas u oficiales de seguridad aprueben la seguridad del mar.

Prepárese: Los residentes del área deben contar con un plan familiar, un kit para desastres, haber identificado refugios, haber asegurado su hogar y tener un plan para sus mascotas.

Manténgase informado: El público debe estar pendiente al progreso y fortalecimiento de la tormenta a través de los medios de comunicación. Los dueños de embarcaciones pueden monitorear el progreso en el canal 16 de radios VHF. En ese mismo canal puede obtener avisos y advertencias para embarcaciones pequeñas.