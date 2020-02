La licenciada Leslie Vázquez Botet retará a la licenciada Alexandra Lúgaro Aponte como candidata a la gobernación en la Asamblea Nacional de Candidaturas del Movimiento Victoria Ciudadana que se celebrará el próximo domingo, 9 de febrero, en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

A modo de introducción de su candidatura a la gobernación, Vázquez Botet indicó que posee experiencia en la política en el estado de la Florida.

“Vamos a estar en un fogueito con la licenciada Lúgaro, sin miedo”, dijo.

“He sido servidora pública desde 1997 y lo mismo que se me cuestiona, es que soy más efectiva desde afuera, pero todos entendemos que dentro del movimiento político podemos combatir la corrupción y hacer el camino de que el Movimiento Victoria Ciudadana va a ser historia en el 2021”, sostuvo la también filántropa.

Vázquez Botet dijo que no acostumbra a hablar de ella, pero se adjudica ser la primera puertorriqueña mujer que en el 1997 corrió para la alcaldía de la ciudad de Miami Beach.

“Mi experiencia fue bien fuerte, vi cómo se robaron las elecciones y atentaron contra mi vida. No obstante, insistí en una segunda ocasión, volví a ver como se robaron las elecciones, demandé. No tenía idea de cómo se levantaba un epígrafe y en el 2000 los judíos tocaron a mi puerta y me eligieron a un partido nacional de Estados Unidos”, indicó.

Dijo que al regresar a Puerto Rico se mantuvo activa como defensora ambientalista de la mano de líderes como Tito Kayak y que en su faceta como filántropa dirigió el programa de alimentos de los deambulantes en la Parroquia San Francisco.

“Son muchas cosas que nos apremian como pueblo y como ciudadanos. Hemos tratado de priorizar tres puntos en convergencia de los que estaríamos luchando y ha sido muy difícil priorizar esos puntos hablando con el pueblo. Cuando nos dimos a la tarea de ir por toda la Isla, hablando con el pueblo educándonos sobre el acuerdo Cofina, encontramos muchas falta de información. Las personas pensaban que la Junta de Control Fiscal venía a limpiar la corrupción, venía a auditar la deuda como decía la ley promesa y no lo han hecho”, soltó.

“Ahora mismo viniendo para acá tomé dos hoyos, uno en la goma derecha y uno en la goma izquierda, aquí hay un caos y es nuestro deber como ciudadanos que amamos a Puerto Rico devolverle la fe y la confianza al pueblo en su sistema y cambiar el sistema, porque el sistema está obsoleto empezando por energía eléctrica”, añadió.

En tanto, la licenciada Lúgaro le dio la bienvenida a la contienda. “Como he dicho desde el 2015 damos la bienvenida a toda persona que quiera aportar al país. Todos los ques estamos aquí compartimos ese ahnelo de aportar desde una trinchera distinta. No solo le doy la bienvenida a la compañera Leslie Vázquez, creo que todos debemos darnos la oportunidad de conocer quien son los candidatas y candidatos de este movimiento”, dijo.

Llaman a escoger sus candidatos el domingo

En la Asamblea Nacional de Candidaturas del domingo, a partir del mediodía los ciudadanos afiliados al Movimiento Victoria Ciudadana e inscritos para votar en el Registro de Puerto Rico podrán elegir a los candidatos que formarán parte de la papeleta en las elecciones generales del 3 de noviembre en los puestos a la gobernación, comisaría residente, senadores y representantes por acumulación.

El Movimiento decidió someterse a los métodos de selección alterno en lugar de primarias, opciones que tienen los partidos políticos para presentar a sus candidatos a puestos electivos.

“El compromiso de este Movimiento desde el primer día fue que las candidaturas iban a ser escogidas en procesos abiertos de asamblea y eso es lo que hemos estado haciendo. Conforme a lo que dispone el Código Electoral ha determinado utilizar el método alterno de selección de candidaturas, según el método seleccionado los candidatos en aquellos casos que haya contienda para los puestos que estamos presentando de cara a la elección de noviembre en vez de ser seleccionados en una primaria van a ser seleccionados en un proceso de Asamblea”, explicó el representante Manuel Natal Albelo.

Natal, quien también es aspirante a la alcaldía de San Juan, explicó que en el caso del puesto a la gobernación, entran en un proceso de selección entre ambas licenciadas. Mientras, para los puestos a representante por acumulación en la Cámara de Representantes, también se realizará un proceso de selección para escoger los dos candidatos que aparecerán en la papeleta. Aspiran a las posiciones el profesor Néstor Duprey, la abogada Mariana Nogales Molinelly y Ángel “Bebo” Ortiz Barreto.

En el caso del puesto a la comisaría residente se realizaría una votación de ratificación de la doctora Zayira Jordán Conde, por ser la única aspirante al puesto. De igual manera sucede con los candidatos a los senadores por acumulación, con la licenciada Ana Irma Rivera Lacén y el profesor Rafael Bernabe al ser los únicos aspirantes.

En la asamblea podrá participar toda persona inscrita para votar en la Isla y que posea tarjeta electoral para poder emitir su voto.