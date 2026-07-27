LUMA Energy continuará este lunes con trabajos programados que dejarán sin servicio eléctrico a seis municipios alrededor de la Isla.

Según precisó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de un comunicado de prensa, los trabajos que iniciaron en algunos casos a las 8:00 de la mañana, incluirán el reemplazo de líneas eléctricas; así como el removido de “vegetación peligrosa”.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes", escribió LUMA.

En todos los casos las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas.

Estos son los pueblos en los que trabajarán:

San Juan

Utuado

Carolina

Trujillo Alto

Gurabo

Coamo