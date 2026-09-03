El servicio eléctrico se verá interrumpido este jueves en 15 municipios debido a trabajos de mantenimiento programados por LUMA Energy.

Según precisó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de declaraciones escritas, los trabajos incluirán el reemplazo de líneas eléctricas, así como el removido de vegetación peligrosa.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, indicó LUMA.

En todos los casos las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas.

Estos son los pueblos en los que trabajarán:

Cidra

Bayamón

Guaynabo

Utuado

Barceloneta

Cayey

Gurabo

Cabo Rojo

San Sebastián

Ponce

Aguadilla

San Juan

Coamo

Dorado

San Germán