Para entrar al pueblo de San Lorenzo hoy debías tener un documento que validara que eres empleado de alguna de las farmacéuticas en el área, estar en la lista de los primeros respondedores de la emergencia al coronavirus Covid-19 y, en el caso de los residentes, presentar su cita médica o que transitas en ley de acuerdo a las directrices del toque de queda impuesto la gobernadora.

Si no estabas dentro de esas circunstancias, eras devuelto a tu municipio de residencia por oficiales que se apostaron en las cuatro vías de acceso que dejó abiertas el alcalde José Román Abreu como una drástica medida para evitar la propagación del virus en su municipio.

En las otras 10 vías alternas que tiene el municipio, el mandatario colocó vallas de cemento para evitar la entrada.

En el expreso Chayanne, la carretera PR-203, entrada principal al municipio, policías municipales se apostaron para tomar las temperaturas a los ciudadanos que se disponía a entrar. En un video en vivo realizado por WKAQ se observa una gran cantidad de vehículos que hacían fila para poder acceder al ayuntamiento. Primero, un oficial les pregunta cuál es su misión en el municipio y luego otro más adelante, junto a personal debidamente protegido, le toma la temperatura al conductor.

Según el alcalde, el primer día de intervenciones ha sido positivo aunque tuvo que hacer unos ajustes porque las vallas que impedirían la entrada a San Lorenzo se colocaron fuera de la jurisdicción. Dijo que ante el particular escuchó el reclamo de la gente y “se colocaron donde iban”.

“Ha sido muy positivo, sí hemos tenido que hacer unos ajustes, pero nada de lo normal. La gente está apoyando la medida, la gente lo ha aceptado muy bien”, dijo.

Aseguró que el mayor flujo se vio en el expreso Chayanne y que, a pesar de anunciar la medida, mucha gente la desconocía. Recalcó que la mayoría de las personas no son del municipio y que en algunos casos “vienen a pasear”.

“El primer día es un proceso de adaptación, pero ya entendemos que mañana todo va a estar en la normalidad. Hoy los ciudadanos, aunque se ha anunciado y se ha llevado el mensaje a través de todos los medios de comunicación, pues hay uno que otro que desconocía pero ya se están adaptando y todo a transcurrido muy bien y lo más importante es que se les está tomando la temperatura a todas las personas que entran a San Lorenzo”, sostuvo.

Indicó que en esta ocasión, como mínimo, dos personas estaban por simplemente darse una vuelta. “No estaban en ley, porque se supone que si usted no viene a trabajar o hacer alguna gestión o trabajo se supone que no esté transitando. Son personas que vienen a pasear y no estamos en tiempos de paseo”, puntualizó.

“La gente ha entendido el mensaje, muy positivo, muy bueno. En los cambios siempre hay resistencia hasta que se adapta y puede entender. La medida nuestra es una medida de protección, no es una medida de privación”, sostuvo.

El alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, en tanto, se preparaba para comenzar a implantar sus centros de cotejo esta tarde a partir de las 7:00 de la noche cuando se supone que todo el mundo esté en su hogar.

A partir de ese momento, la policía municipal se mantendrá vigilante a la persona que entra al municipio y si está dentro de las regulaciones que impuso el toque de queda firmado por Wanda Vázquez Garced.

Lajas prohíbe vehículos con lanchas o arrastre

Mientras, el acalde de Lajas, Marcos “Turin” Irizarry, comenzó a establecer desde ayer puntos de cotejo en el municipio. Aseguró que “hoy fue más bajito” el flujo de persona que se encontró en la carretera PR-116 en comparación con el día anterior.

Asimismo, sostuvo que no ha podido hacerlo en todas las carreteras porque no cuenta con la cantidad de oficiales para hacerlo, ya que parte de ellos los prestó al municipio de San Germán donde se cerró el cuartel, luego que uno de los uniformados diera positivo al virus.

El mandatario municipal indicó que se vio en la obligación de hacer la movida luego que recibiera una confidencia de que residentes de La Parguera estaban realizando rentas a través de Airbnb. “Paralicé eso, cerré la rampa, cerré los hoteles, todo está cerrado. Pero también el bloqueo me están ayudando mucho”, apuntó.

Indicó que, como medida preventiva, no está permitiendo carros con arrastre, ni con lanchas que pasen por los puntos de cotejo. Rechazó la posibilidad de los cierres de las carreteras por no tener el poder para cerrar una calle. Por lo pronto, continuará haciendo los bloqueos en la carreteras todos los días. El lunes dice que la policía estará en las carreteras PR-101 y PR-117, que es la que se dirige a Sabana Grande.

“La gente está respetando, entiendo que ha bajado el número de movimientos. Cuando uno comienza esto, la gente como que se asusta y coge más entendimiento. Nosotros lo que queremos es hacer valer la orden ejecutiva de la gobernadora. Yo no quiero hacer nada que no esté fuera de ley”, dijo.

Como otras medidas, el acalde señaló que se estará desinfectado todos los días todos los lugares donde haya movilización de gente como el cuartel de la Policía, así como supermercado y bancos.