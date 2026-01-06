El Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) confirmó hoy el hallazgo de un manatí muerto en la playa Las Pardas, en el municipio de Guánica, reportado en la mañana del pasado 31 de diciembre.

Según informó el comisionado Nelson Cruz, a eso de las 10:28 a.m., el personal del Cuerpo de Vigilantes recibió la alerta sobre el incidente.

“Procedimos a llevarlo a la orilla donde biólogos del Laboratorio Pesquero del DRNA, ubicado en Cabo Rojo, le realizaron una necropsia. Posteriormente, los restos fueron trasladados al laboratorio para continuar el estudio”, explicó Cruz mediante declaraciones escritas.

El comisionado exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier situación relacionada con manatíes llamando al 787-999-2200, extensión 2911, disponible las 24 horas del día.

Cruz también recordó la importancia de seguir todas las regulaciones y leyes de navegación en Puerto Rico para proteger la vida de las especies marinas.

Los manatíes están en peligro de extinción y, en Puerto Rico, su población se estima entre 500 y 700 ejemplares, según la bióloga marina Marcela Cañón Escobar, directora ejecutiva de la fundación Alma de Bahía.