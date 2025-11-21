Un carey que salió del mar para desovar, murió tras ser impactado por un vehículo esta mañana en Ponce. La información fue confirmada por Guillermo Plaza, de la organización Tortugueros del Sur, quien indicó que el incidente ocurrió en la carretera PR - 2, a la altura de Las Cucharas.

Añadió que miembros de la organización se toparon con el carey, de poco más de tres pies de longitud, a eso de las 7:30 de la mañana de hoy, cerca de la playa. Plaza especificó que se trata de una tortuga adulta, cuyo caparazón midió exactamente 95 centímetros. Por el tamaño, el activista especulo que fácilmente, el reptil marino pudiera tener 50 años o más. Sin embargo, no estaba marcada por ninguna organización o el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, por lo que no tiene registros sobre el animal.

Detalló que el impacto del vehículo destrozó al reptil y posteriormente, fue arrastrado hasta la orilla de la carretera. “Nosotros encontramos la tortuga en la orilla de la carretera, un poco más abajo. Eso fue que la arrastraron. La persona que la impactó, la arrastró y la bajo para la playa”.

Plaza recordó que no es la primera vez que esto ocurre en el sector e indicó que aunque en la zona se ha instalado alumbrado rojo, para evitar que la fauna marina se desoriente y salga a la carretera, aún quedan luminarias regulares por lo que es posible que el animal se haya confundido con el alumbrado o las luces de los vehículos, y haya ido a parar a la carretera. l que no es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo en el sector, donde al menos tres careyes han sido arrollados por vehículos en los últimos años.

El activista reveló que del cuerpo de la tortuga se recuperaron 105 huevos, los cuales fueron colocados en un nido y sepultados, pero desconocen si lograran reproducirse. “Nosotros encontramos la tortuga a las 7:30, que no sabemos cuántas horas pasaron desde que murió, que eso es crucial. Si paso mucho tiempo, puede ser que se den o no se den”.

Tras el incidente, se le notificó al DRNA que en casos como este, llena un informe de varamiento para efectos estadísticos. Plaza manifestó que dada la situación, se han tenido conversaciones con la agencia para lograr que en la zona se coloquen vallas de seguridad que impidan que careyes y tinglares puedan salir a la carretera.