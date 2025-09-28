El caparazón de una tortuga carey, especie en peligro de extinción, fue hallado dentro de un vertedero clandestino en el barrio Las Ochenta de Salinas, informó el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles.

El descubrimiento fue realizado por miembros de la Unidad Marítima del Cuerpo de Vigilantes durante una ronda de vigilancia.

“Ayer, sábado, miembros de la Unidad Marítima del Cuerpo de Vigilantes en Salinas se toparon con una muy lamentable escena en la cual encontraron el caparazón de una tortuga carey, al igual que sus vísceras y un cuchillo de cortar, filoso. Todo apunta a que esta tortuga marina fue apuñalada vilmente por alguna o varias personas, en un hecho totalmente deplorable”, expresó Quiles en declaraciones escritas.

Según el funcionario, también se hallaron huevos en la escena, lo que confirma que el ejemplar era una hembra.

El DRNA notificó de inmediato a la Oficina Nacional de la Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) y al Instituto de Ciencias Forenses, que ahora analizan el cuchillo para buscar fibras, huellas o ADN que permitan identificar a los responsables.

Quiles hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con la investigación: “Si usted conoce de alguna información que pueda dar con las personas que pudieron haber cometido estos hechos tan lamentables, pueden llamar, confidencialmente, al 787-999-2200, extensión 2911. Las llamadas serán atendidas las 24 horas, los 7 días de la semana, y toda información será manejada de manera estrictamente confidencial”.