El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, aseguró este martes que recibió una presunta amenaza de muerte.

Según explicó, la amenaza también iba dirigida a otro compañero de la agencia y estaría relacionada con la reciente incautación de 100 cotorras en Sabana Grande.

El DRNA incautó 100 cotorras durante un operativo en el municipio de Sabana Grande. (Suministrada)

En entrevista con Telenoticias, Quiles señaló que la amenaza llegó a través de la frecuencia de radio del Cuerpo de Vigilantes.

“La información que tengo llegó a través del comisionado de los Vigilantes, que por la frecuencia de radio se tiró una amenaza de muerte en mi contra y en la de otro compañero. Está bajo investigación, ya se refirió a la Policía para que estén haciendo la investigación pertinente, pero seguimos haciendo el trabajo”, dijo.

El secretario precisó que la amenaza hacía alusión a las cotorras ringneck incautadas recientemente.

“Es parte de nuestro trabajo enfrentarnos a estas cosas”, añadió, al destacar que será la Policía la que determine si necesita protección adicional.

“Nosotros seguimos trabajando en el día a día, nos preocupamos por el trabajo y no dejamos que esto no nos estorbe”, puntualizó.

El pasado 8 de septiembre, personal del Cuerpo de Vigilantes intervino con un hombre en Sabana Grande que mantenía en su residencia unas 100 cotorras ringneck sin los permisos del DRNA para su importación y crianza.

Según la investigación, el individuo presuntamente tenía un negocio de venta de estas aves, cuyo precio fluctuaba entre los $250 y $300.