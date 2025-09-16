El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, aseguró este martes que recibió una presunta amenaza de muerte.

Según explicó, la amenaza también iba dirigida a otro compañero de la agencia y estaría relacionada con la reciente incautación de 100 cotorras en Sabana Grande.

El DRNA incautó 100 cotorras durante un operativo en el municipio de Sabana Grande. ( Suministrada )

En entrevista con Telenoticias, Quiles señaló que la amenaza llegó a través de la frecuencia de radio del Cuerpo de Vigilantes.

“La información que tengo llegó a través del comisionado de los Vigilantes, que por la frecuencia de radio se tiró una amenaza de muerte en mi contra y en la de otro compañero. Está bajo investigación, ya se refirió a la Policía para que estén haciendo la investigación pertinente, pero seguimos haciendo el trabajo”, dijo.

PUBLICIDAD

El secretario precisó que la amenaza hacía alusión a las cotorras ringneck incautadas recientemente.

“Es parte de nuestro trabajo enfrentarnos a estas cosas”, añadió, al destacar que será la Policía la que determine si necesita protección adicional.

“Nosotros seguimos trabajando en el día a día, nos preocupamos por el trabajo y no dejamos que esto no nos estorbe”, puntualizó.

El pasado 8 de septiembre, personal del Cuerpo de Vigilantes intervino con un hombre en Sabana Grande que mantenía en su residencia unas 100 cotorras ringneck sin los permisos del DRNA para su importación y crianza.

Según la investigación, el individuo presuntamente tenía un negocio de venta de estas aves, cuyo precio fluctuaba entre los $250 y $300.