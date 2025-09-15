Personal del Cuerpo de Vigilantes y de la Unidad Marítima del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) atiende un derrame de combustible diésel en la bahía de Salinas, tras el hundimiento de un velero de 36 pies de eslora en horas de la madrugada de hoy, lunes, informó el secretario Waldemar Quiles.

El DRNA detalló que buzos de la Unidad Marítima inspeccionaron la embarcación auxiliar, hundida en aguas con profundidades de entre 12 y 15 pies, para evaluar la integridad del casco y determinar el origen del escape de diésel.

Hundimiento de velero de 36 pies de eslora en Salinas. ( Suministrada )

“Dicha embarcación se encuentra derramando combustible, en este caso diésel, por lo cual se refirió el asunto, de manera inmediata, a la Guardia Costera de los Estados Unidos”, expresó el secretario en declaraciones escritas.

“Como parte del trámite, los vigilantes se encuentran buscando al propietario de la embarcación registrada bajo el nombre de ‘Libertad’, y el cual ya fue identificado. Además, nuestro personal se encuentra en el proceso de colocar unas boyas de alerta de navegación para así dejarle saber a todo otro navío que evite la zona del hundimiento para evitar cualquier accidente”, agregó Quiles.

La agencia emitirá una multa de $5,000 al dueño del velero, amparado en la sección 25, del Artículo 35 del Reglamento 6979, mejor conocido como el Reglamento para la Inscripción, la Navegación y la Seguridad Acuática en Puerto Rico.