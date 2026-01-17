Una tortuga verde o peje blanco fue hallada sin vida hoy en la bahía de San Juan, confirmó la organización de tortugueros 7Quillas a Primera Hora.

Hilda Benítez, portavoz de la organización de tiene un acuerdo de comanejo para la protección de tortugas marinas, careyes, tortuga verde (peje blanco) y tinglar, entre otras especies protegidas en la zona de San Juan, indicó que la tortuga, que presenta un impacto en el caparazón, se cree pudo haber sido provocado por una embarcación. La tortuga fue divisada a eso de la 1:00 p.m. cerca del área de La Fortaleza.

Por su parte, el secretario de Recursos Naturales, Waldemar Quiles, dijo a este diario que se trata de una tortuga carey, en peligro de extinción.

Detalló que la tortuga marina no había fallecido cuando fue divisada por personal del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

“Los muchachos estaba esta mañana patrullando y cerca del área de Fortaleza, allí en la Bahía de San Juan, encontraron una tortuga. No estaba muerta al momento de yo intervenir con ella. Pero, tenía un golpe fuerte en el caparazón. Ellos inmediatamente se acercaron a la tortuga, la levantaron, la pusieron en la embarcación. Estaba viva aún, pero cuando llegaron a la orilla había muerto”, informó.

Explicó que la tortuga fue movilizada a Cabo Rojo, donde se le realizará la necropsia para saber la causa de la muerte. Indicó que este procedimiento suele durar de una a dos semanas.

Quiles explicó que el año pasado tuvieron un caso de un carey, el cual fue encontrado en un vertedero clandestino. Informó que los maleantes le quitaron la carne y dejaron los huevos y el caparazón.

En esta ocasión, se cree que la tortuga fue impactada por la hélice de una embarcaciones, específicamente un jet ski.

“Los golpes tiene caparazón son demostrativos de golpes de hélices”, precisó.

Recordó que en Puerto Rico está prohibida la caza y el consumo de tortugas en peligro de extinción.

Por otro lado, la activista Benítez recordó que todas las tortugas marinas, incluyendo la tortuga verde, están amenazadas, por lo que la legislación estatal y federal, protege estas especies.

Añadió que en el caso de la tortuga verde, una de cada mil sobrevive y llega a la adultez.

“Su área de alimentación y descanso es la pocita del Escambrón, pero se desplazan por toda la costa norte”, detalló sobre la especie.