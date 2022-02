Un conteo de jóvenes entre los 18 a 24 años que carecen de un techo se llevará a cabo entre la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico y el Conteo Nacional de Personas Sin Hogar a través del programa Casa Ramón.

El censo se efectuará entre el 3 y 4 de marzo y tendrá como propósito proveer un hogar a estas personas.

“Este es un problema que hasta ahora no ha sido prioritario. Una de las dificultades para atenderlo es que muchos jóvenes no se identifican como sin hogar porque no necesariamente están durmiendo en la calle o bajo un puente”, destacó Marcos Santana Andújar, presidente y fundador de la Red.

PUBLICIDAD

“Vemos que algunos viven en sus carros, y otros se quedan en el sofá de amigos o familiares. Pero al final del día, no tienen una residencia fija y segura. Y así quedan vulnerables a situaciones peligrosas, como intercambiar relaciones sexuales por un lugar para dormir”, agregó.

Según Santana Andújar, el perfil de estos jóvenes es variado y se destaca del resto de la población sin hogar en Puerto Rico, por cuanto incluyen jóvenes que salen del sistema tutelar del Departamento de la Familia al cumplir los 18 años o universitarios que se hospedan y perderán su residencia principal.

“Algunos tienen roces menores con la justicia, problemas de salud mental o son usuarios de drogas sin adicción crónica. Otros están huyendo de violencia familiar, violencia en el noviazgo, agresión sexual, acecho u otras condiciones peligrosas. Y también hay jóvenes que han sido rechazados en sus hogares por su orientación sexual y los echan a la calle”, detalló.

Casa Ramón es el primer y único programa especializado para promover vivienda a jóvenes sin hogar en Puerto Rico entre las edades de 18 a 24 años. “La meta es que los jóvenes salgan con estudios, trabajo y una vivienda segura”, expresó Santana Andújar, quien es trabajador social.

El programa ofrece ayuda inmediata a los jóvenes sin hogar gracias a sus diversos componentes, cuyos servicios están disponibles en los 78 municipios de Puerto Rico. El primero es Albergue de Emergencia, que les provee a los participantes refugio de emergencia hasta siete días, incluyendo servicios esenciales, servicios de salud mental de emergencia, servicios legales, y el pago de gastos de hotel o motel.

“Nuestros jóvenes merecen mucho más. El techo es un derecho”, recalcó al instar a estos jóvenes a comunicarse por WhatsApp al 787-510-1606 para recibir ayuda.