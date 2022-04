La parada que el crucero Harmony of the Seas tenía pautada para hoy, miércoles, en San Juan fue cancelada al igual que ocurrió ayer con el Empress of the Seas, confirmó la empresa Royal Caribbean a Primera Hora en declaraciones escritas.

Por su parte, la directora de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Carla Campos, dijo en una conferencia de prensa en La Fortaleza que el barco iba a traer entre 5,000 a 6,000 pasajeros y se suponía que hubiese dejado un impacto económico de $532,000.

La embarcación salió de Puerto Cañaveral, en Florida, el pasado domingo. Tenía programado atracar en San Juan a las 2:00 de la tarde.

Se espera que otro crucero programado para mañana, jueves, no sea suspendido.

El Harmony of the Seas es uno de los cruceros más grandes del mundo, junto al Symphony of the Seas, Oasis of the Seas y Allure of the Seas. Tiene capacidad para transportar 6,780 personas, según Royal Caribbean reseñó en su página web. Su primera visita en Puerto Rico fue el 28 de diciembre de 2016.

Durante la tarde de hoy se espera que miles acudan al Viejo San Juan para reclamar la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. La marcha comenzará a las 5:00 p.m. desde el Capitolio hacia la Plaza del Quinto Centenario y luego hasta los predios de La Fortaleza.