En menos de 24 horas, Hatillo registró un aumento de 40% en la totalidad de familias sin acceso al servicio de agua potable en el pueblo, por lo cual el alcalde del mencionado municipio, Carlos Román Román, declaró en Estado de Emergencia. En la actualidad las comunidades de Bayaney, Carrizales, Buena Vista, Campo Alegre y sus respectivos sectores se encuentran sin servicio. De estas comunidades Bayaney y Carrizales llevan cerca de una semana sin agua, informó Román Román.

Además, el alcalde destacó que la escuela Rafael Zamot de Bayaney suspendió clases hoy lunes debido a la falta del servicio de agua potable. “Ante la crisis de falta de agua que afecta el 50% del pueblo declaré un Estado de Emergencia. Esto permite al personal de la administración municipal agilizar las medidas temporeras remediativas en aras de atender la situación que impacta a miles de residentes de Hatillo. Espero en las próximas horas aumentar la cantidad de camiones cisternas para distribuir agua en las comunidades”, indicó Román Román mediante declaraciones escritas.

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Según informó el ejecutivo municipal, alrededor de 6,500 familias se encuentran sin servicio. Muchas de las cuales se caracterizan por ser adultos mayores que viven solos. “Esta situación afecta a los residentes, comerciantes y visitantes. También afecta a las población de adultos mayores quienes carecen de los recursos físicos para movilizarse a buscar el preciado líquido. Tampoco, cuentan con los recursos económicos para lidiar con los costos asociados debido a la falta de agua.

El alcalde repasó: “Desde ayer domingo hay un oasis permanente en la carretera PR-129, Km 15.2 en Bayaney y dos camiones cisternas que distribuyen agua en dicha comunidad. El oasis opera de 9:30 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, aproximadamente. Espero en horas de la tarde aumentar la cantidad de camiones cisternas a las otras comunidades afectadas e iniciar la distribución de agua embotellada”.

“Reitero mi llamado al personal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para que atiendan esta crisis. Hatillo merece calidad de vida y la falta de agua afecta la salud física y emocional de todos”, recalcó el alcalde Román Román quien hizo un llamado a los hatillanos a comunicarse con el personal municipal al 787-898-3840 para notificar los sectores sin servicio.