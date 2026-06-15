Llegó el verano y con ello las personas con diversidad funcional pueden disfrutar de la playa La Sardinera en Hatillo. Esto gracias a una iniciativa de la administración municipal denominada Pa’l agua: Sendero de Amor Icita Gandía. La misma fomenta una experiencia inclusiva y de acceso para personas con problemas de movilidad, anunció el alcalde de Hatillo, Carlos Román Román.

“Eliminar las barreras de accesibilidad es parte de la política pública de la administración. El proyecto Pa’l agua: Sendero de Amor, permite a personas con diversidad funcional disfrutar de los encantos de la playa La Sardinera. Tanto la rampa como las sillas anfibias facilitan el acceso a la playa y permite que la población con diversidad funcional también se den un chapuzón”, expresó Román Román.

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Pa’l agua: Sendero de Amor Icita Gandía consiste de una rampa removible tipo “matt” fabricado con plástico reciclado y cinco sillas acuáticas o anfibias que permiten el disfrute seguro de personas con diversidad funcional. El uso de las sillas es libre de costo y las mismas son solicitadas al personal de la administración del Centro Recreativo Vacacional Luis Muñoz Rivera, una dependencia del Municipio de Hatillo.

“Es nuestro interés como administración municipal que todas las personas disfruten de los encantos de nuestro pueblo, en especial de la playa La Sardinera, un hermoso lugar ubicado cerca de la carretera PR-2”. Este espacio permite además conocer y disfrutar de las instalaciones del centro vacacional que incluye un piscina, chorreras y otras amenidades”, detalló el alcalde Román Román quien invitó a la ciudadanía en general a visitar el lugar. Pa’l Agua Sendero de Amor Icita Gandía está disponible de miércoles a domingo de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Para más información pueden comunicarse al 787-898-3840.