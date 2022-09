El huracán Fiona provocó daños catastróficos en Puerto Rico que dejaron a un número indeterminado de personas con sus casas inundadas o destruidas, a la Isla entera a oscuras y a miles sin servicio de agua potable.

De inmediato, las ayudas a los damnificados se han activado desde el gobierno federal y estatal, así como de organizaciones sin fines de lucro.

Para beneficio de todos los que han sido afectados por el impacto de Fiona el pasado domingo, 18 de septiembre, en este reportaje encontrará dónde y qué tipo de ayuda está accesible para que pueda recuperarse de esta emergencia que atraviesa el país.

FEMA

Primera Hora solicitó a la Agencia federal para el Manejo de Emergencia (FEMA) una entrevista sobre el tipo de ayuda disponible para los damnificados, la cual no fue concedida. En cambio, la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) ofreció un resumen sobre lo que incluye la ayuda a Individuos y Familias bajo el Programa de Asistencia Individual de la agencia federal.

Además de los $700 que se concederá bajo el programa Critical Needs Assistance, “FEMA proporciona asistencia a las personas y familias que han perdido sus hogares a causa de un desastre declarado por el presidente. El programa puede ayudar con los gastos de daños serios que no fueron cubiertos por el seguro u otras formas de asistencia (donaciones)”, según se detalla en el documento.

El Programa que asiste a los Individuos y Familias (IHP, por sus siglas en inglés) se divide en las siguientes dos categorías:

A. Asistencia de Vivienda “Housing Assistance” (HA)

· Alquiler: Asistencia para alquilar vivienda temporera mientras se hacen reparaciones a una residencia o mientras encuentra una nueva vivienda permanente.

· Reembolso de Gastos de Alojamiento: Reembolso de gastos de hotel para propietarios o inquilinos por períodos cortos de tiempo debido a inaccesibilidad o corte de servicios públicos, si no está cubierto por un seguro o cualquier otro programa.

· Reparación del hogar: Asistencia para ayudar a los dueños de vivienda a reparar daños a la residencia, causados por el desastre (no cubiertos por seguro).

· Reemplazo de vivienda: Asistencia para reemplazar o reconstruir la residencia principal de un dueño de vivienda cuya residencia haya sido destruida por el desastre.

B. Asistencia para Otras Necesidades (ONA)

La Asistencia para Otras Necesidades podría ser pagada directamente a los sobrevivientes para:

· Propiedad personal (artículos del hogar)

· Gastos médicos/dentales

· Gastos fúnebres

· Cuido de niños

· Gastos misceláneos (aspiradora, generador, entre otros)

· Transporte (reparación de vehículos)

· Gastos de mudanza y almacenamiento

“La manera más rápida para solicitar (asistencia por desastre) es a través de DisasterAssistance.gov. También se puede solicitar llamando al 1-800-621-3362 (si usted utiliza un servicio de retrasmisión de video, servicio telefónico subtitulado u otros servicios de comunicación, por favor provea a FEMA el número de teléfono para ese servicio) o a través de la aplicación móvil de FEMA”, establece la página cibernética de la agencia federal.

Departamento de la Vivienda

Unidades de vivienda en residenciales públicos, vales de Sección 8 y vivienda en programas subsidiados, como son égidas y otros complejos, se han separado para darle prioridad a los damnificados por el huracán, informó el secretario de la Vivienda, William Rodríguez.

“Todas las personas desplazadas por el huracán Fiona tienen prioridad absoluta”, manifestó el titular, al asegurar que hay inventario disponible para reubicar familias de inmediato.

Rodríguez detalló que los damnificados deben acudir a las oficinas regionales de la agencia para conocer de las ayudas o solicitar al programa deseado a través de la página www.avp.pr.gov. También puede comunicarse al Departamento al 787-274-2527 o a la Administración de Vivienda Pública al 787-759-9407 para obtener más detalles.

En esencia, Rodríguez explicó que estos programas están diseñados para personas de escasos recursos.

Dijo que el solicitante puede seleccionar cuál es su interés de vivienda, si en un residencial público o un vale de Sección 8. Se le dará una dispensa al solicitante de 120 días para entregar todos los documentos necesarios para completar los trámites.

“Esa vivienda va a ser permanente o transitoria, en tanto la familia lo determine así. Una vez entran, ya son parte del sistema”, precisó.

Asimismo, Rodríguez informó que los damnificados que no cualifiquen por su salario a los programas de Vivienda Pública, Sección 8 o programas subsidiados serán referidos al Departamento de la Familia que cuenta con el programa Continuum of Care (CoC), el cual no impone límite de ingresos.

Departamento del Trabajo

El Departamento del Trabajo ha activado ayuda para las personas que han quedado desempleadas a causa del paso del huracán, según anunció el secretario Gabriel Maldonado, en comunicado de prensa.

Están disponibles el Seguro por Desempleo y la Asistencia de Desempleo por Desastre (DUA, por sus siglas en inglés).

Los trabajadores que consideren pueden ser beneficiados del Seguro por Desempleo, el cual otorga por un periodo de hasta 26 semanas un incentivo de hasta un máximo de $240 a aquellos que han perdido el empleo por razones ajenas a su voluntad, pueden solicitar a través de la página cibernética https://trabajo.pr.gov/.

Departamento del Trabajo ( Archivo (Custom credit) )

El titular detalló que las personas que hayan renunciado a su trabajo no podrían ser beneficiadas en este programa.

El DUA, entretanto, será para trabajadores por cuenta propia y quienes no cualifiquen al Desempleo regular.

Maldonado indicó que este programa todavía no se ha activado, ya que se encuentran en proceso de coordinación. Sin embargo, adelantó que también concedería hasta un máximo de $240 semanales durante 26 semanas.

Las personas que creen pueden beneficiarse de estos programas puede acudir a las oficinas regionales del Departamento del Trabajo para obtener información.

Departamento de la Familia

La asistencia para los damnificados de Familia se centra en el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), informó el portavoz de prensa de la agencia, Aniel Bigio.

Ambos programas se pueden solicitar a través de las oficinas regionales del Departamento o a través de la página cibernética https://servicios.adsef.pr.gov/.

Estos programas están diseñados para ayudar a personas o familias de escasos recursos económicos.

Como parte de la emergencia, Bigio informó que se han otorgado aumentos de los beneficios para los participantes y fondos adicionales destinados para menores de edad.

Destacó que los beneficiarios del PAN podrán comprar alimentos preparados en unos 3,000 establecimientos certificados hasta el próximo 9 de octubre.

Cruz Roja Americana

La organización sin fines de lucro Cruz Roja Americana, Capítulo de Puerto Rico, otorgará hasta $550 a las familias que cualifiquen por haber sufrido “daños mayores” y una ayuda de $1,000 para los sepelios de los fenecidos a causa del paso del huracán Fiona, detalló la ejecutiva regional, Lee Vanessa Feliciano.

Estas ayudas financieras se otorgan, luego de que la entidad realice impactos comunitarios como respuesta a la emergencia. Entre otras cosas, entregan equipo para la higiene, de aseo, utensilios de cocina, linternas, luces solares, toallas y frisas, entre otras cosas. También proveen ayuda de salud mental, precisó la funcionaria.

Explicó que, a través de las oficinas de Manejo de Emergencia municipales, regionales y estatal identifican las zonas donde se reportaron daños y sus voluntarios las visitan con estas ayudas. Además, aprovechan para realizar evaluaciones de daños.

En la actualidad, dijo Feliciano, han realizado 3,450 evaluaciones en las que han identificado 734 residencias con “daños mayores” y 17 destruidas. A estos damnificados sería a los que se le concedería la ayuda de hasta $550.

Cruz Roja Americana reparte ayudas luego del paso del Huracán Fiona ( Sandra Torres Guzmán )

“Es una asistencia básica para que puedan comprar, a base de necesidad, lo que ellos entiendan”, precisó.

Contó que el censo que han realizado identifica a los pueblos de Toa Baja, Ponce, Salinas, Santa Isabel, Mayagüez, Yabucoa, Hormigueros, Cabo Rojo y Añasco con los mayores daños.

“También estamos trabajando con familias que han perdido a un ser querido y se le da apoyo y guía de salud mental y ayuda financiera para gastos funerarios”, afirmó Feliciano.

Precisó que esta ayuda será de $1,000, solo para casos en que el Departamento de Salud certifique que estuvo vinculado al paso del ciclón.

Si desea referir un caso u obtener asistencia de la Cruz Roja, puede comunicarse al 787-758-8150. También pueden escribir en la página de Facebook de la organización. Para realizar donativos que ayudan a estas familias damnificadas, puede hacerlo a través de ATH Movil, en el área de donar, en CruzRojaPR.

Ejército de Salvación

Vales de entre $75 a $100 para la compra de ropa en las tiendas Capri y MeSalvé, así como vales de entre $100 a $150 para la compra de alimentos en supermercados comunitarios son entregados por el Ejército de Salvación a los damnificados de Fiona, informó el mayor Juan Mercado, comandante divisional para Puerto Rico e Islas Vírgenes.

Además de estas ayudas, la entidad ha establecido 11 centros en Arecibo, Bayamón, San Juan, Caguas, Loíza, Fajardo, Humacao, Guayama, Mayagüez, Peñuelas y Ponce que proveen alimentos calientes. En algunos se concede desayuno y almuerzo y en otros almuerzos y cenas.

“Además de esas localidades, estamos saliendo a diferentes comunidades”, precisó.

Comentó que a los damnificados a los que visitan se les entrega equipos de higiene, limpieza y alimentos. Cuando identifican necesidades especiales, han colaborado con ropa, hielo y muebles.

El Ejército de Salvación también tiene ayudas disponibles para el pago de renta, así como de servicio de agua y luz que presenten retraso en el pago. Los fondos concedidos dependen de la composición de la familia y el grado del retraso, dijo Mercado.

Para obtener información o ayuda, puede ir a cualquiera de los centros de los Ejércitos de Salvación o llamar al 787-999-7000. También puede realizar donaciones a través de ATH Movil, en el área de negocios a /TheSalvationArmyPR.

Banco de Alimentos

El Banco de Alimentos no provee ayuda directa a damnificados, sino que otorga cajas de alimentos a través de otras organizaciones sin fines de lucro, según explicó la presidenta de la organización, Denise Santos.

Por ejemplo, próximamente habrá un esfuerzo con la Cruz Roja en la que se distribuirán unas 20,000 cajas de alimentos.

También entregan ayudas a través del Departamento de la Familia, municipios y otras entidades, dijo Santos.

Si interesa ayudar a la entidad con donativos, puede hacerlo a través de Paypal a la cuenta bancodealimentopr.

Fundación Ricky Martin

La Fundación Ricky Martin también se ha unido para colaborar en el esfuerzo de recuperación de Puerto Rico tras el paso del huracán Fiona.

El gerente de la entidad, Orlando José Morales Martinez, detalló que ayudan a los damnificados con alimentos calientes que sirven en el Centro Tau, en Loíza; en las sedes de SER de Puerto Rico, en San Juan, Ponce y Ceiba, así como en la organización Waves Ahead en Maunabo y Cabo Rojo.

Además, mencionó que “estamos atendiendo primeros auxilios sicológicos y llevando suministro a personas que hemos visitado y hemos entendido que tienen una necesidad apremiante”.

Entre otras cosas, la organización sin fines de lucro del cantante boricua ha entregado baterías solares a residentes de Yabucoa, mientras este fin de semana entregarán mattress y sábanas a damnificados en Yauco y Salinas.

Morales Martínez precisó que los damnificados que requieran servicio de la Fundación pueden escribir a los correos electrónicos rmf@rm-foundation.org u orlando@rm-foundation.org. También pueden llamar al 787-601-1727.

La primera respuesta de la fundación será en ayuda sicológica. Dijo que, si se determinan unas necesidades, la entidad ayudaría a las familias.

Para donar a la fundación, puede hacerlo a través de la página rickymartinfoundation.org o a través de ATH Móvil, en el área de donar, a rickymartinfoundation. Debe especificar que el donativo es para los damnificados, al escribir Fuerza Fiona.

Direct Relief

La organización Direct Relief redirige sus esfuerzos a servicios de salud para los afectados por el huracán, detalló la asesora ejecutiva Ivonne Rodríguez-Wiwall.

Detalló que la organización realiza ferias de salud en zonas afectadas. Lleva médicos, clínica de vacunación y otras ayudas relacionadas.

Informó que hoy, viernes, estarán en la comunidad Valle Hermoso de Hormigueros y el sábado en la comunidad Playa de Guayanilla.

Explicó que, en estas visitas a los pueblos, acuden a las residencias de personas encamadas con médicos que evalúan las condiciones del paciente. Señaló que, en caso de ser necesario, se les concede generadores eléctricos para que puedan operar sus equipos de ventilación u otra maquinaria especializada.

“Nuestra misión es mejorar acceso de salud”, detalló Rodríguez-Wiwall.

Para obtener servicios o conocer cuándo visitarían su comunidad, puede escribir a puertorico@directrelief.org. Si desea realizar donaciones, puede hacerlo a través de la página directrelief.org/donatepuertorico.

Habitat for Humanity

La organización, que se enfoca en la protección de las viviendas, proveerá ayuda de rehabilitación de hogares, informó la directora ejecutiva, Amanda Silva.

“En Habitat for Humanity continuamos apoyando y aportando a la recuperación de Puerto Rico. Luego del paso del Huracán Fiona por la isla, estamos evaluando las necesidades actuales de los beneficiarios de nuestro Programa de Adquisición de Vivienda y de las familias cuyos hogares han sido o están siendo reparados como parte del Programa de Reparación de Vivienda de Habitat for Humanity of Puerto Rico. Estaremos incluyendo viviendas afectadas por el reciente paso del Huracán Fiona, a nuestro Programa de Reparación de Vivienda. Además, estamos distribuyendo kits de reparación de vivienda por daños causados por viento, a organizaciones comunitarias y sin fines de lucro que están identificando las necesidades en sus respectivas áreas.”

Para orientación de los programas que ofrece Habitat for Humanity of Puerto Rico, puede comunicarse al 787-314-1206.