Dos jóvenes caborrojeños, Jahn Vargas González y Alondra Valentín López, crearon un concepto que, si bien es un deleite al paladar de cada cliente, también representa la oportunidad para consentir a cada mascota.

Se trata de Del Trópico Acai & Frappé, un “food truck” en el que venden una gran variedad de sabores de frappés, además de paletas de helado para perros.

“Antes de abrir el negocio yo le dije a Alondra que debíamos tener una opción ‘pet friendly’ ya que aquí en Cabo Rojo no lo hay. En este pueblo hay muchos ‘pets lovers’ y siempre hay que tener opción para las personas que les gusta salir con sus mascotas. Vienen, piden frappé y le compran su paletita de helado a la mascota”, dijo el joven quien ostenta un bachillerato en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Mayagüez.

PUBLICIDAD

Las paletas se preparan a base de agua y fruta natural, sin utilizar ‘heavy cream’, ni leche, ni ningún otro ingrediente que sea un alergénico para los animales.

“Todo a base de agua y frutas. No se usa nada de syrop. Todas las semanas se hacen diferentes: de berry, fresa yogurt, fresa solo o guineo peanut butter. La más que se vende es la de berry. Todos los días vendo. Semanalmente vendo como 25 entre los seis días que opero en la semana”, dijo este joven emprendedor.

Durante la visita de Somos Puerto Rico, conocimos a “Happy,” una perrita recién adoptada por José Antonio Rivera Zapata, quien disfrutaba de su paleta de fresa en forma de huella.

“El sabor que más les gusta es el rojo (cherry); a veces vengo con los tres, pero se me forma un revolú por eso los alterno. Aquí viene mucha gente con sus perros. En Cabo Rojo no hay casi lugares para estar con los perros. Me gusta salir con mis perros para todos lados, pero no en todos lados te dejan estar con los perros”, dijo Rivera Zapata.

“Ya tengo una clientela fija que vienen preguntan: ¿tienes paletas?, y se bajan a comprar. A veces no compran frappé, pero sí las paletas para sus mascotas. Los más que vienen son personas con perros; ha venido uno que otro con gatos, pero no reaccionan igual. A los perros les encantan”, mencionó propietario que, a sus 19 años cuenta con experiencia en la industria de los restaurantes.

PUBLICIDAD

Del Trópico Acai & Frappé es el nombre que identifica este innovador concepto siendo su fuerte la variedad de frappés que ofrece, además del sabor y la consistencia en su preparación que sacia la necesidad de refrescarse en un día caluroso.

“Yo vengo de la industria de restaurantes y vi el anuncio de que estaban vendiendo el carretón, no estaba en esas condiciones. Nos tardamos entre cinco a seis meses entre la restauración y los permisos. Empecé en febrero con pocos sabores en lo que íbamos aprendiendo del negocio y luego añadí unos sabores nuevos. Todas las semanas traigo sabores nuevos, pero ahí me aguanto hasta que encuentre un carretón más grande, ya este me queda pequeño”, dijo el joven que asegura que la localización en la carretera PR-100 ha contribuido al éxito de este concepto.

Aunque tiene una amplia lista de sabores, el de ferrero y Nutella son los más solicitados; sin dejar atrás el sabor de frutas mixtas y las piñas coladas, “que se venden como si las estuviera regalando”, dijo con un poco de humor mientras preparaba una limonada, la nueva incursión de la casa. “Nuestra limonada es diferente a otros sitios; la de coco y la de parcha le incluimos el heladito como si fuera de la playa, el sorbet y la gente está loca con eso”, manifestó.

Por su parte, Valentín López, quien es la arquitecta de la receta de los frappés, atribuye el éxito al “que yo siento que adicional a modificar la receta es el carisma del servicio al cliente; eso es algo que simboliza este negocio que desde que llegas te hacemos sentir como en casa; y que hemos contribuido a la necesidad de tener lugares que hagan parte a las mascotas. Tenemos un álbum de fotitos de los perros que nos visitan”.