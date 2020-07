La hija del senador Eric Correa enfrenta un nuevo diagnóstico de cáncer, según compartió anoche el funcionario en sus redes sociales.

Luego de un chequeo rutinario en la ciudad de Memphis, Tennessee, Nicole Correa fue diagnosticada con leucemia mieloide crónica. Hace unos años, la joven batalló contra la leucemia linfocítica aguda.

“Dios obra por caminos misterioso y a veces nos pone pruebas que aunque no comprendamos tienen un propósito y una lección en nuestra vida. Hace unos años junto a mí Nicole Correa enfrentamos un diagnóstico de leucemia linfocítica aguda, esa batalla la ganamos, gracias a Dios y, al apoyo y oraciones de nuestra familia y de ustedes. Sin embargo, hoy la vida nos pone de frente una nueva prueba”, indicó el legislador.

La joven también se expresó en la publicación que hizo su padre.

“Estaba pensando si quería compartir esto y, sinceramente, ¿por qué ocultarlo? la semana pasada vine a Memphis para un chequeo de rutina y hoy me dijeron que tengo leucemia mieloide crónica. No sé qué pensar en este momento, pero sí sé que voy a luchar contra esto una vez más y ganaré esta batalla. No será fácil, pero lo superaré. También quiero decirte que deberías disfrutar de la vida y vivir como si no hubiera un mañana (¡con precaución ahora porque pues hay COVID!) y abrazar a tus seres queridos porque nunca sabes cuándo será la última vez. Agradece lo que tienes y lo que no tienes. Y recuerda, Dios tiene un plan para todos nosotros”, sostuvo.

La leucemia mieloide crónica es un cáncer que se origina en el interior de la médula ósea, de acuerdo a la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. La médula ósea es el tejido suave dentro de los huesos que ayuda a producir las células sanguíneas.