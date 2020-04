Tras la emergencia a nivel mundial causada por el COVID-19, el Grupo HIMA-San Pablo anunció la implementación de una primera fase de un plan de cesantías que afectará a cerca de 2,000 empleados de los 4,900 que conforman su plantilla de capital humano.

“Nuestra organización se ha visto seriamente afectada por la baja significativa en admisiones hospitalarias, pero los costos operacionales no han bajado debido a la gran inversión que ha requerido la respuesta a COVID-19. En ausencia de un paquete de alivio inmediato, no nos queda otra opción que tomar esta difícil decisión. Con su actuación, la Junta de Control Fiscal, demostró que no entiende el funcionamiento de la Industria de Hospitales de Puerto Rico. Los Hospitales somos parte integral en el desarrollo económico de la Isla, de los primeros 10 patronos puertorriqueños, 5 son grupos hospitalarios” indicó en declaraciones escritas la licenciada Claudia V. Guzmán, Principal Oficial de Operaciones del Grupo HIMA-San Pablo.

“Entendemos que toda la economía está sufriendo, pero excluir a los hospitales de los incentivos no es únicamente un asunto de desarrollo económico sino de la capacidad de la Isla para atender esta pandemia.” acotó Lcda. Claudia V. Guzmán.

El comunicado también dice que Al Grupo HIMA-San Pablo le preocupa lo que están haciendo en el Centro de Convenciones.

“El problema de Puerto Rico no es falta de capacidad en los hospitales, la ocupación actual ronda en un 30%. Tenemos la capacidad para afrontar un aumento en admisiones”, explicó la Lcda. Guzmán.

“Luego del Huracán María la falta de coordinación nos llevó a invertir en soluciones a corto plazo que solo lograron debilitar la infraestructura permanente de salud. En esta ocasión en lugar de invertir en soluciones para desplazarnos, debieran invertir en los profesionales puertorriqueños que están bregando con el problema.”

“En lo que llegan las ayudas federales necesitamos que la Junta de Control Fiscal permita que el Gobierno ayude a los hospitales y se olviden por un segundo de los bonistas” dijo el licenciado Armando J. Rodríguez, presidente y CEO del Grupo, quien confesó estar muy consternado por el futuro de Puerto Rico y la salud de nuestra gente.