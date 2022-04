Debido al incremento de casos de COVID-19, el horario de visitas del Hospital de Veteranos, de hoy en adelante y hasta nuevo aviso, será de 1:00 p.m. a 6:00 p.m., por 20 minutos, y se permitirá sólo un visitante por día.

En las habitaciones dobles, solo un paciente puede recibir visita a la vez.

También se indicó que se permitirá un máximo de dos visitantes solo si uno de los visitantes necesita asistencia o, en situaciones especiales, aprobadas por el médico a cargo del paciente (por ejemplo: discusión sobre el consentimiento informado, situaciones de atención compasiva, etc.).

Los visitantes tendrán que someterse a un cotejo de detección de síntomas de COVID-19 en los puntos de control y se exige, en todo momento, el uso de la mascarilla quirúrgica provista en la entrada y a seguir las recomendaciones de distanciamiento con otros pacientes y empleados.

PUBLICIDAD

El visitante deberá estar completamente vacunado contra COVID-19. Los visitantes no vacunados deberán presentar una prueba PCR de COVID-19 negativa dentro de las 72 horas previas a la visita o una prueba de antígeno negativa dentro de las 24 horas previas a la visita. Los visitantes sintomáticos no podrán ingresar al hospital y no se permitirá traer alimentos ni bebidas a los pacientes en sus habitaciones.

En las unidades de Lesiones de la Médula Espinal (SCI), la Unidad de Cuidados Intensivos de Salud Conductual Aguda (ABHICU) y los Centros de Vida Comunitaria (CLC) el personal clínico se comunicará con los familiares de los pacientes admitidos para darle instrucciones sobre sus políticas de visitas en particular.

Para dudas o aclaraciones, puede comunicarse con la sección de Relaciones con el Paciente y la Comunidad al 787-641-7582 ext. 131932 o 131930.