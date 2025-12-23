La administración del Hospital del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico informa a la comunidad hospitalaria y al público en general la concesión de horario especial de visitas con motivo de las festividades navideñas, reafirmando su compromiso con una atención humanizada y centrada en el paciente.

“He recibido diversas solicitudes de familiares que desean poder acompañar a nuestros pacientes en días tan significativos como lo son las festividades. En respuesta a ese sentir colectivo y reconociendo la importancia del apoyo familiar en el proceso de recuperación, hemos tomado la decisión de modificar y extender el horario de visitas durante estas fechas”, expresó la licenciada. Dorimar Morales, administradora del Hospital.

La institución informó que con motivo de la Nochebuena y el Día de Navidad, el horario de visita se extenderá desde las 9:00 a.m. hasta las 12 de la medianoche. Mientras que el 31 de diciembre, el horario de visita comenzará a las 9:00 a.m. y se extenderá hasta la 1:00 a.m.

Esta determinación, indicó la institución en un comunicado, responde a una visión de servicio sensible y solidaria, que reconoce el valor emocional de compartir en familia como parte del bienestar integral del paciente.

“Queremos que nuestros pacientes puedan vivir estos momentos acompañados de quienes más aman y despedir el año rodeados de afecto, esperanza y tranquilidad”, añadió Morales.

El hospital exhortó a los visitantes a cumplir con las normas institucionales establecidas, a fin de salvaguardar la seguridad, el orden y el respeto dentro de las áreas hospitalarias. Porque compartir en familia también sana.

Extendemos nuestros mejores deseos de una feliz Navidad y un Nuevo Año lleno de salud, esperanza e infinitas bendiciones a nuestros pacientes, familiares, cuidadores y a toda la comunidad.