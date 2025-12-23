La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, anunció este martes durante la conferencia de prensa semanal En Récord que se ha hecho disponible una herramienta virtual para que la gente pueda conocer los hogares de cuido prolongado para adultos mayores disponibles.

“Una de las cosas por las que más la gente nos detiene y nos consulta es dónde yo consigo un hogar de adultos mayores para poder ubicar, cómo yo sé si el hogar es apropiado, cómo yo sé si está en el marco de la ley. Pues hoy anunciamos que a través de nuestro Sistema Uniforme de Licenciamiento y Monitoreo de Establecimientos, conocido como SULME, hemos integrado una funcionalidad para que todas las personas puedan buscar e identificar un hogar de cuido prolongado para adultos mayores, (entre) todos los que son licenciados dentro de Puerto Rico”, anunció la secretaria.

La secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, indicó que la herramienta responde a una solicitud frecuente que recibían de la ciudadanía. ( Xavier Araújo )

Explicó que la herramienta “promueve una transparencia” para que el pueblo en general pueda “conocer cuáles y dónde están esos hogares que están licenciados y que están en cumplimiento con la ley”.

Recordó que hubo una amnistía de 90 días, que concluyó el pasado 17 de noviembre, para que todos los hogares para adultos mayores pudieran ponerse al día con sus licencias, y alertó que ahora procederían contra cualquier establecimiento que no esté en cumplimiento.

“Como siempre hemos dicho, hemos sido firmes en que a partir de concluir esa amnistía íbamos a encausar con todo lo que la ley así nos permita a todos aquellos que incumplen con lo que es el servicio a nuestros adultos mayores no estando en ley con sus licencias”, afirmó, agregando que “si advenimos en conocimiento de un hogar que está funcionando sin licencia, vamos a llegar a ese hogar y vamos a cerrarlo”.

Indicó que, a través de la herramienta, “por región, por pueblo, o por nombre del establecimiento, van a tener una ubicación específica de dónde está ubicado” el centro de cuido.

Detalló que a la herramienta se accede desde la página del Departamento de la Familia, “apretando el ícono que dice SULME”, y allí encontrarán un mapa de Puerto Rico con “todos los establecimientos de cuido prolongado” que cuentan con licencia.

“Ahí pueden entrar por región, por nombre del establecimiento o por pueblo, y les va a llevar a la información específica de nombre, persona encargada, que la licencia se encuentra vigente, y la ubicación específica de ese hogar”, explicó.

“Como habíamos dicho con el censo que habíamos anunciado previamente, vemos que Puerto Rico sí cuenta con un vasto ofrecimiento de hogares de cuido prolongado en cumplimiento con la ley, de todos los costos, para que puedan identificar aquel que se ajusta a las necesidades de la persona que lo está tratando de identificar”, aseveró la secretaria.

En respuesta a preguntas de la prensa, Roig Fuertes indicó que la amnistía “ayudó a muchos hogares que se encontraban fuera de la ley por distintas razones a ponerse en el marco de la ley”, así como a “aquellos establecimientos que por descuido o dejadez no sometían su solicitud de renovación con tiempo”.

“Hemos visto ciertamente una mayor aceleración sobre todo por parte de los hogares en someter a tiempo su documentación para que el hogar no caiga en un periodo de no contar con una licencia vigente. Así que sí hemos visto una mejoría por parte de los propietarios de estos hogares en establecer cumplimiento”, indicó.

La secretaria explicó que, en estos momentos, la herramienta de búsqueda no ofrece detalles sobre querellas que hayan podido ocurrir en el centro de cuido, más allá de asuntos administrativos y de licencias, pero adelantó que “estamos trabajando para poder brindar esa información”.

“Nos estamos dirigiendo a establecer un sistema de méritos para los hogares. En este momento quisimos anunciar algo que sabemos que es de alta necesidad para muchas familias, que es saber dónde están y si tienen licencia o no, y tener esa ubicación y esos números de teléfono, ese acceso al hogar. Ciertamente estamos trabajando con esa plataforma para poder brindar esa información, si han tenido, no necesariamente querellas, que hayan sido con fundamento esas querellas o señalamientos serios, para que la ciudadanía pueda evaluar si en efecto es el hogar que ellos pretenden”, indicó.

No obstante, aseguró que, “si el hogar tiene licencia es porque, aunque haya habido señalamientos, ha cumplido con planes correctivos”.

Agregó que, “si (el hogar) se encuentra en un proceso de un plan correctivo pues eventualmente la plataforma también nos va a dar esa información. Lo estaremos anunciando cuando eso esté listo”.

Roig Fuertes indicó que en estos momentos hay “cerca de 1,000 hogares de cuido prolongado para adultos mayores licenciados por el Departamento de la Familia” y recordó que Assmca (Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción) también “licencia hogares para personas que tienen condiciones de salud mental”, y de igual forma el Departamento de Salud también “tiene hogares para personas con discapacidad intelectual”.

Sostuvo que en estos momentos tienen “muy pocas” querellas activas contra centros de cuido prolongado, “porque con la amnistía se pudo atender el grupo grande de querellas”.

“Habiendo una amnistía no implicaba multas, no implicaba el cierre del hogar. Obviamente ninguno de los hogares que visitamos requirió un cierre inmediato. La amnistía no cubría eso. Si hubiéramos tenido la necesidad de cerrar un hogar, lo hubiéramos hecho. Sin embargo, lo hallazgos encontrados, incluso en hogares que eran clandestinos, que desconocíamos que existían y se acercaron a nosotros, no encontramos situaciones mayores”, comentó.

“Eran situaciones más bien de cumplimiento, pues tal vez tenían un generador, pero no con la capacidad que requería para la población que atendía, lo mismo tal vez con la cisterna. Quizás habían colocado cuatro camas en una habitación y la capacidad realmente era de dos camas en esa habitación. Así que fueron cosas menores que se pudieron atender durante la amnistía, dejando ese récord limpio de la atención de todo lo que teníamos en el ‘pipeline’ de los hogares”, agregó.

Recordó que, cada vez que muere un adulto mayor en un hogar, algo que ocurre frecuentemente por causas naturales, automáticamente se hace una inspección al hogar para asegurarse que está en cumplimiento y no haya ningún riesgo para otras personas.