Un alto volumen de pacientes que necesitan atender sus condiciones de salud críticas o nuevos padecimientos no están acudiendo a los hospitales por temor a resultar contagiados con COVID-19, lo que ha provocado que muchas personas pongan en riesgo su salud, que se complique el cuadro clínico de pacientes de la tercera edad y, en el peor de los casos, un aumento de muertes por condiciones que pudieron haberse detectado y tratado a tiempo.

Por esta razón, la Asociación de Hospitales de Puerto Rico (AHPR) lanzó una campaña educativa bajo el lema Comprometidos con tu Salud, la cual tiene como objetivo llevar un mensaje de seguridad a la ciudadanía y exhortarlos a acudir a las salas de emergencia de los hospitales, así como continuar con sus tratamientos o cirugías pospuestas.

“La mayoría de los ciudadanos están en un estado de alerta y temor por el contagio del COVID-19, lo que ha provocado que no acudan a los hospitales al presentar síntomas o complicaciones de otras condiciones de salud no relacionadas al coronavirus. Nuestro esfuerzo va dirigido a crear conciencia de los riesgos que puede representar para su salud no atenderse a tiempo y reforzar que los profesionales de la salud y nuestros hospitales están listos y han tomado las medidas de seguridad preventivas para atenderlos en las salas de emergencia o en las clínicas de Puerto Rico”, expresó Jaime Plá Cortés de la AHPR.

Desde el 4 de mayo, el Departamento de Salud en la Isla publicó la Orden Administrativa 442 para autorizar los procedimientos electivos y cirugías cuando son necesarios para preservar la salud del paciente. Cada paciente debe contactar a su especialista y/o cirujano. Inicialmente, la consulta debe hacerse vía telemedicina, si es posible, para hacer una reevaluación de su condición y determinar si el paciente desea someterse a su cirugía o necesita alguna actualización a su tratamiento o equipo de mantenimiento.

Los expertos enfatizaron que cirugías altamente necesarias para preservar la salud y la vida del paciente no deben posponerse. Asímismo, pacientes con condiciones cardiacas, diabetes, diálisis, tratamientos de cáncer, úlceras, entre otras, no deben posponer más sus tratamientos y deben acudir al hospital o podrán experimentar complicaciones.

“Los hospitales de todo Puerto Rico han tomado todas las medidas para evitar la propagación del contagio. Esto incluye: la construcción de nuevas áreas, equipo de protección personal requerido, la creación de salas de aislamiento y la revisión de los procedimientos hospitalarios para garantizar la protección de los pacientes. Ir a la sala de emergencias hoy es una experiencia totalmente segura. Igualmente, las compañías de ambulancias tienen que seguir estrictos protocolos de limpieza y desinfección después de transportar cualquier paciente en su unidad. Además, utilizar equipo de protección personal en todo momento y los protocolos personales de desinfección y limpieza”, añadió el Lcdo. Jaime Plá Cortés.

El próximo viernes, 26 de junio de 2020, a las 11:30 a.m., la Asociación de Hospitales estará llevando a cabo un esfuerzo educativo a través de Facebook Live junto al Dr. Benítez, director médico del Hospital de Damas, Ponce, para aclarar cualquier duda que tenga la ciudadanía accediendo a Facebook/ HospitalesPR.

Comprometidos con tu Salud está siendo difundida a través de las redes sociales y puedes obtener más información y aclarar sus dudas accediendo a ellas. De igual forma, buscar bajo el hashtag #ComprometidosConTuSalud. Adicional, puede comunicarse al 787-764-0290 o escribir a [email protected].