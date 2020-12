El personal médico que labora en los hospitales del país recibirá la vacuna contra el COVID-19 de forma estratégica con algunos días de diferencia, para evitar ausencias masivas debido a posibles efectos secundarios relacionados al antídoto, confirmó el presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, Jaime Plá.

“Eso es algo que hemos discutido. La vacuna puede crear alguna reacción y entonces pudiera el personal tener que ausentarse por dos o tres días y no queremos que nos surja un problema de ausencias masivas. Así que esas medidas las estamos tomando prudentemente para asegurarnos de la continuación de servicios”, expresó Plá.

PUBLICIDAD

En cuanto al proceso de recibir y almacenar las vacunas en los hospitales, Plá sostuvo que cada institución tiene su plan ajustado al equipo disponible para el manejo de las dosis.

“Algunos hospitales que tienen las neveras especiales con -80 grados y esos, probablemente van a recibir todo el cargamento que pidieron para sus empleados. Otros hospitales van a recibir por tandas las vacunas. Cada institución tiene 48 horas para hacer su próximo pedido para que se lo entreguen en las siguientes 48 horas. Así le da tiempo al hospital para poder ver si tienen algún problema relacionado a que haya tenido reacciones en algunos empleados porque lo que no queremos es ausencia de más”, recalcó.

Plá no pudo precisar qué porcentaje de los empleados de hospitales han aceptado recibir la vacuna contra el COVID-19, pero dijo que sus expectativas es que sean muchos debido a los riesgos de contagio en el escenario laboral.

“Los hospitales están empezando a hacer sus listas. Yo todavía no las tengo disponibles. No sé el por ciento de gente que ha acordado vacunarse. Nosotros, a menos que no haya una circunstancia específica, tenemos la expectativa de que se vacune la mayor parte del personal. Es un personal que ha estado en mucho riesgo y ha estado en mucha tensión y esto le ofrece una seguridad adicional. Ahora, qué por ciento significa esa mayoría, pues voy a tener que esperar un poquito para ver”, sostuvo.

El Ayudante General de la Guardia Nacional, el general José Juan Reyes, confirmó que las entregas a varios de los 65 hospitales principales serán segmentadas a petición de las mismas instituciones. Las dosis deben ser distribuidas esta misma semana.

PUBLICIDAD

“A los hospitales se les van a hacer varias entregas porque algunos han pedido: “mira yo no voy a vacunar a todo mi personal de un golpe y porrazo. Algunos hospitales han entendido que si hay algún efecto secundario no quiere vacunar a todo su personal y de momento pues tengan bajas”, explicó el general.

Según la subsecretaria de Salud, Iris Cardona, los efectos secundarios de la vacuna contra el COVID-19 son “mínimos. El 85% presenta un poquito de dolor en el lugar donde le administran la vacuna y es casi lo que ocurre siempre con otras vacunas, inclusive, de la influenza. Un 2% tendrá dolor de cabeza o una fatiga o cansancio que desaparece en uno o dos días. Básicamente es una vacunación más”.