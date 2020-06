Dana Castro ha recibido la mayor muestra de solidaridad en los últimos días que lo que pudo haber imaginado luego de ser objeto de bullying tras la publicación de un vídeo en redes sociales en el que se veía preparando una bebida en el Hotel Villa Cofresí en Rincón.

“Dana es la Bess Bastender” se leía en el vídeo compartido esta semana por usuarios de Facebook en el que se burlaban de la manera en que la experta en coctelería preparaba la emblemática bebida Coco Pirata, que distingue a la hospedería.

Durante la confección, la joven oriunda de Aguada intentaba completar el trago lo más rápido posible, por lo que ocurrieron varios derrames.

Pero del acoso se pasó al apoyo, tanto de sus compañeros y de familiares como de desconocidos, que condenaron los insultos y las ofensas.

“Esto que me ha sucedido ha sido algo chocante y fuerte… el cyberbulliying existe y es bien serio. Pero tuve la fortuna de contar con esa ola de apoyo de amistades, familiares, los jefes, gente de todas partes, que saben en realidad cómo se trabaja (en una barra) y me pude dar cuenta de todas las personas que sí apoyan y valoran lo que hago”, compartió Dana en entrevista con Primera Hora.

Sandra Caro Caro, gerente general y propietaria del Hotel Villa Cofresí, por su parte, explicó que cuanto supo del vídeo, se asustó por la publicidad negativa que pudiera representar para el negocio establecido hace 55 años.

“No te lo voy a negar, mi primera reacción fue de susto. Llamé a Dana, le cuestioné y le reclamé…”, confesó Caro Caro.

Cuando las hijas de la gerente general escucharon la conversación, le pidieron que tomara las cosas con calma y le obligaron a reflexionar sobre lo que sus palabras pudieran representar para Dana, por el acoso que ya venía sufriendo.

“La llamé de vuelta de inmediato. Le pedí disculpas por mi primera impresión. Ella estaba calmada, porque tiene las herramientas para trabajar con situaciones”, recalcó la administradora.

Y es que Dana estudia un doctorado en psicología. Trabaja en la barra del bohío del hotel para mantenerse y costear su carrera.

“Ella lo ha manejado muy bien, porque tiene las herramientas e inteligencia emocional. Ella me tranquilizó y empecé a verlo de otra manera”, reiteró.

Dana, quien lleva varios años laborando en la hospedería, recibió de inmediato numerosos mensajes de apoyo en los que destacan su calidad humana. De igual manera, los visitantes a la barra no pierden oportunidad para retratarse con ella, pedirle el Coco Pirata y subir la imagen y un mensaje reconfortante en redes sociales.

“Le doy gracias a la vida que estoy estudiando lo que es la salud mental y tengo las estrategias, los fundamentos y el conocimiento para manejar estas situaciones… Pero quiero dar énfasis a quienes no las tienen, a quienes se encierran, caen en depresión y piensan en quitarse la vida, porque se sienten acorralados… no saben qué hacer”, indicó la joven de 31 años.

“Recibí un mensaje hermoso de mi familia que decía: ‘Es momento de que nos reunamos a través de la distancia y apoyemos a una de las nuestras’. Me emocionó”, explicó la estudiante quien fue objeto de comentarios ofensivos.

“Lo peor es que la persona que grabó el vídeo de forma jocosa ni se entera para lo que lo utilizan. He visto parodias… Una cosa es bromear, todos lo hacemos, pero otra es que se salga de control”, agregó.

Caro Caro, mientras tanto, elogió las fortalezas de su empleada.

“Las personas hacen mucho daño con sus comentarios. ¿Qué si me hubiera gustado que no hubiera derramado producto? Claro. Pero esto es una barra de volumen, aquí viene mucha gente, no es que tenga 10 minutos para preparar una bebida. En el caso del trago, tienes que tener muchas habilidades, y la más importante es abrir el coco con el machete, que no es fácil. Es inevitable que no se pierda, pero de ahí al insulto… no, nada lo justifica”, enfatizó.

“Expresamos nuestro apoyo a nuestra querida Dana. Respetamos la dignidad humana y valoramos el compromiso de cada uno de nuestros empleados. No tenemos espacio para bullying, sino para respeto incondicional”, añadió.

La gerente finalizó que su empleada tiene “todo nuestro apoyo, de la administración y compañeros de trabajo” y que de un evento que comenzó de manera negativa “se ha virado la tortilla”, pues “nos ha dado una publicidad que no buscábamos y no esperábamos”.

Así lo confirmó Dana, quien desde entonces no ha dejado de aparecer en fotos con clientes que la respaldan. “Hemos tenido la barra llena, gente buscándome, y es bien bonito porque te hablan cosas buenas. Me dicen: ‘No le hagas caso a gente que quiere hacer daño’. Al final, realmente, los buenos somos más”.