LUMA Energy realizará este viernes, 4 de septiembre, trabajos de mantenimiento, reparación y mejoras a la red eléctrica en varios municipios de Puerto Rico, como parte de sus esfuerzos para mejorar el sistema.

Las labores incluyen reemplazo y reparación de líneas y equipos, remoción de vegetación peligrosa, nuevas construcciones y trabajos para aumentar la resiliencia de los postes.

Aunque algunas de estas tareas requieren interrupciones del servicio, LUMA indicó que también realizará mejoras que no afectarán el suministro eléctrico de los clientes.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Salinas: carretera PR-3, barrio Playita, sector Estero, callejón del sector Estero, Salinas Shopping Center, sector Godeau y finca Magdalena.

carretera PR-3, barrio Playita, sector Estero, callejón del sector Estero, Salinas Shopping Center, sector Godeau y finca Magdalena. Trujillo Alto: barrio Las Cuevas, Estancias del Camino, condominio Chalets Sevillanos, condominio Patios Sevillanos, Estates Vista del Río, Vista del Río 1, Vista del Río 2 y Vista del Río Apartments.

Remoción de vegetación peligrosa

Bayamón: urbanización Lomas Verdes, 4G-13, calle Robles.

urbanización Lomas Verdes, 4G-13, calle Robles. Guayanilla: comunidad Verden, barrio Rufina, sector El Faro, barrio Indios, sector Ferrer, Lajas, San Germán, Cotorra, Los Solares, comunidad Los Indios Bajos, Los Torres y La Uva.

Nueva construcción

Aguadilla: Housing Coast Guard Base Ramey, Aguadilla.

Trabajos requeridos por clientes

Isabela: calles Villa España, Florida, Leo, número 3, California, San Salvador y Monterrey; callejón Moncho Méndez; calle Puerto Rico, sector Toledo; avenida Agustín Calera, en el barrio Pueblo.

calles Villa España, Florida, Leo, número 3, California, San Salvador y Monterrey; callejón Moncho Méndez; calle Puerto Rico, sector Toledo; avenida Agustín Calera, en el barrio Pueblo. Cataño: subestación 1879 Messer.

subestación 1879 Messer. Guayama: barrio Pozo Hondo, peaje de Guayama.

Trabajos en postes