El municipio de Humacao celebró el pasado jueves los actos simbólicos de reinauguración del emblemático puente de la urbanización Patagonia, con una vistosa iluminación que también conllevó mejoras al sistema eléctrico convirtiéndose en un remozado puente de acero, punto turístico y de interés para muchos dentro y fuera de Humacao.

Este puente que cruza sobre el Río Humacao, ubicado entre la avenida Boulevard del Río Nicanor Vázquez y calle La Fe de la mencionada comunidad, tuvo una inversión de 62,000.00 dólares.

El puente de Patagonia fue inaugurado inicialmente el 6 de junio de 1996, por el exalcalde, Julio César López Gerena.

Parte de los trabajos realizados en la restauración del mismo, fue una limpieza general a la estructura de acero, parapetos, acera y área de rodaje.

Además se realizó poda de los árboles existentes, suplido y aplicación de pintura especial para la superficie de la estructura de acero y a los tensores, también se realizó el marcado de pavimento “thermoplastic”, suplido e instalación de “spotlight” LED con provisión eléctrica “daylight” y cadena de luces LED colgantes “daylight” en área del techo. Mejoras pluviales como la limpieza de pocetos (pozos de aspiración) pluviales existente en calle La Fe y la tubería existente. Suplido de instalación de tubería N12 de 30″ de 160 pies lineales y se requirió excavación, relleno y “headwall” (cabecera) en salida de tubo propuesto con base en piedra de gavión.

El exalcalde López Gerena expresó: “Quiero agradecer la gentileza y deferencia del alcalde, Luis Raúl Sánchez Hernández por hacernos participe esta actividad tan importante para Humacao, en la que recordamos, el pasado, presente y el futuro. Así que a disfrutarlo y que todo el mundo en Humacao se sienta orgulloso de esta obra”.

Por su parte el ejecutivo municipal añadió: “Agradecemos al licenciado López Gerena y a su esposa, Nereida Ruiz, que fue compañera de trabajo por muchos años, por acompañarnos. Esta estructura era muy necesaria para unir y comunicar esta comunidad con el resto de la ciudad, gracias a la visión que tuvo el exalcalde Julio César López Gerena. Las buenas ideas no tienen colores. Los proyectos que perduran son los que se hacen por el bienestar de nuestra gente y por eso hoy estamos aquí. Sabemos que este año cuando celebremos el Encendido Navideño en la Plaza de Recreo, la gente vendrá a este puente también. Aún falta una segunda fase entre los tensores donde tendrá los símbolos emblemáticos de Humacao. No me queda la menor duda que todo Puerto Rico vendrá a visitar nuestro puente de Patagonia.”