La conexión de los feligreses con sus iglesias se ha fortalecido en momentos en que la amenaza de contagio del coronavirus los ha obligado a experimentar otras alternativas para sus encuentros espirituales.

Sus líderes han continuado su misión evangelizadora a través de las redes sociales y han podido corroborar la búsqueda de ese consuelo espiritual por parte de la comunidad.

Vivian Maldonado, directora de comunicaciones de la Diócesis de Arecibo, asegura que se ha “visto una iglesia más viva que nunca”.

“Lo que ha sido un sufrimiento tanto para el sacerdote que, en un principio un sacerdote no se entiende sin comunidad, que no es lo mismo celebrar una misa con una cámara que con el pueblo presente, eso lo que ha hecho es impulsarlo a buscar esos métodos de evangelización. Hay sacerdotes que yo jamás me los hubiera imaginado en facebook live. Este dolor se ha transformado en nuevas herramientas de evangelización que, como dicen, Dios obra por caminos misteriosos y sabe sacar de lo malo siempre algo, glorificarse de alguna manera en medio de tanto dolor y los sacerdotes han encontrado esa manera de transformar esta situación tan dolorosa en un mensaje de esperanza”, sostuvo.

Como ejemplo, indicó que la página de facebook de la Diócesis de Arecibo ha incrementado sus seguidores en cuestión de días cuando se sumaron unas 3,000 personas. Desde la página, Maldonado explicó que se retransmiten las misas y las diferentes actividades de las 58 iglesias que agrupa la Diócesis.

En el Triduo Pascual, cuando se conmemora la pasión, muerte y resurección de Jesús, el Jueves, Viernes y Sábado Santo, las celebraciones de litúrgicas se realizarán desde el fan page de facebook de la Diócesis de Arecibo. El sábado de Gloria, se le pide a los feligreses que a las 9:00 de la noche suenen una campana a modo de la celebración de la resurrección de Jesucristo. Incluso, las personas lo podrán hacer a tráves de la página de la Diócesis con una campana cibernética que harán disponible. Y el Domingo de Resurección, podrán participar de su programación desde las 8:00 a.m.

Semana Santa “Online”

El padre Orlando Lugo de la Parroquia Santísimo Sacramento en la Playa de Ponce, por su parte, indicó que planificó una Semana Santa Online, incluso utilizando el término como hashtag para que la gente internalice que de esta manera compartirá las celebraciones de la Semana Mayor que se transmitirán a través de la página de facebook de la parroquia.

Explicó que durante el Triduo Pascual, el Jueves Santo, la Última Cena, se realizará a las 4:00 de la tarde. Mientras que el oficio de Viernes Santo se llevará a cabo a las 3:00 p.m. cuando históricamente se dice que murió Jesús. El Sábado de Gloria, la gran vigilia pascual y la misa más importante del año para los católicos este año, por la orden ejecutiva de la gobernadora, pues se hará a las 4:00 de la tarde. Previamente se celebraba a las 8:00 o 9:00 de la noche.

El padre explicó que se le ha permitido el encuentro de 10 personas dentro del templo, siguiendo los protocolos de distanciamiento social, para poder hacer la transmisión en vivo.

“Contraté unos técnicos expertos en la transmisión en vivo de estos eventos, entonces voy a estar transmitiendo jueves, viernes y sábado estos misterios a través de facebook”, dijo el padre y exreportero de televisión.

Hoy miércoles se transmitirá el rosario meditado de la pasión de Jesús a las 7:00 de la noche por facebook live.

Empatía y solidaridad en la comunidad

Asegura que en estos tiempos se han dado momentos muy bonitos de empatía y solidaridad en la comunidad.

“En un principio estaba asustado, la gente piensa que en Puerto Rico todo el mundo tiene internet y no es verdad, eso no es verdad. El acceso a internet en Puerto Rico es difícil para mucha gente y esto es algo que hay que tener en perspectiva. Yo estaba asustado sobre todo porque hay muchas personas mayores que no manejan facebook, menos zoom. Pero han pasado cosas muy bonitas por que los vecinos que tienen internet prenden bocinas para los vecinos viejitos que no tienen internet y eso ha sido bonito porque ha sido una acción espontánea para que todo el mundo tenga accesos a través de los medios remotos, a lo que son los actos religiosos que, en el fondo, son los que están sosteniendo la salud emocional mental y espiritual del pueblo actualmente. Yo creo que es una confirmación adicional de que la iglesia en general, la fe en general, es necesaria para mantener la salud mental y la sana espiritualidad de un pueblo sobre todo en momentos de emergencia”, manifestó.

Por otro lado, invitó a los católicos a ver el encierro como un sacrificio momentáneo y esperar los frutos de sanación.

“Yo creo que en Semana Santa estamos contemplando el valor de sacrificio de Jesús. Pienso que ahora Puerto Rico está viviendo una pasión y en la Semana Santa, Dios nos ha permitido vivir en cada hogar una pasión, es decir un sacrificio momentáneo que va a traer frutos de sanación. Hay que estar enfocado en la sanación final porque cuando vemos el final, lo que queremos conseguir, sentimos ánimo y esperanza en el camino. A ejemplo de Jesús, miremos el final que es la sanación de un pueblo y que eso sea lo que nos motive día a día”, indicó.

Lugo se mostró impresionado del alcance que ha tenido a través de la plataforma digital al lograr conectar hasta con 14,000 personas, incluso en la diáspora.

“Ha sido impresionante como mi templo pequeñito se ha convertido en cada misa en 1,300 personas, 2,000 personas. El alcance ha sido hermoso. Me llegan muchas fotos de muchas parte de Puerto Rico y de otros lugares también. Una de las que me ha tocado es la de una familia en Texas que están pasando todos juntos la cuarentena y cuando yo miro el televisor es la misa que yo transmito con mi porquería de celular porque no tiene ni siquiera una buena cámara”, apuntó.

Predicación por YouTube y Facebook

El pastor René Pereira Solá de la Iglesia Bautista de Glennview, en Ponce, por su parte ha estado realizando sus predicaciones a través de la página de la iglesia en la red social de facebook, YouTube y la página web www.ibglennview.com. De igual manera, las intervenciones son grabadas y retransmitidas por Univisión y la Cadena del Milagro.

“Tengo más audiencia ahora porque la gente se está conectando, montones de gente que no son de la iglesia. Los otros días teníamos 15,000 personas conectadas”, dijo.

“Nuestra iglesia no se ha afectado en nada. Seguimos conectados con la gente todo el tiempo. Tenemos una red de comunicación entre los miembros, ni siquiera económicamente se ha afectado porque la gente sigue aportando también por medios electrónicos por ath movil, algunos envían por correo, o sea que yo sé que hay otras Iglesias que sí se han afectado, que no tienen esas facilidades, pero nosotros no, porque la iglesia no es el edificio, la iglesia es la gente”, manifestó.

Pereira adelantó que las predicaciones se relizarán hoy a las 7:00 p.m., el viernes, a las 10:00 a.m. y el domingo, a las 10:00 a.m y concentrará sus mensajes en lo que representan para los cristianos la crucifixión.

“La historia del ser humano desde su creación hasta el día de hoy está centralizada en un punto donde, alguien siendo Dios, encarnó se hizo hombre y vino a morir y a pagar el precio del pecado, tomó nuestro lugar y por ser hijo de Dios su sacrificio fue eficacaz y ha todo los que le reciben y creen en su nombre él le da la potestad de ser hijos de Dios y ya la muerte no representa el final, sino que representa el principio de algo mejor”, compartió.

Invitan a unirse en solo cántico

La Iglesia Cristiana El Sendero de la Cruz, en la urbanización Floral Park, en Hato Rey, en tanto, invita a la comunidad a que se una este Viernes Santo a entonar la canción Mi esperanza está en Jesús.

Todo los hogares de Puerto Rico se puede unir a la iniciativa a partir de las 5:00 de la tarde. Puede grabar su interpretación y subirla a las redes sociales utilizando el hashtag #JesúsEsMiEsperanza #Senderoentucasa. La canción esta disponible en

https://bit.ly/3e5JEB2

“En esta semana especial y distinta a las que hemos observado en los pasados años, dirigimos nuestro rostro a la cruz del calvario para agradecer la entrega de Jesús, su resurrección, su acompañamiento en este tiempo y su misericordia. Este Viernes Santo queremos que este cántico resuene en toda nuestra isla, como muestra de unidad”, manifestó la Pastora Elizabeth Guidini.

La Iglesia Cristiana El Sendero de la Cruz está, de igual manera, transmitiendo talleres y servicios religiosos en su página de Facebook.

Conectados en culto por Zoom

La Iglesia Evagélica Unida de Jacagua, por su parte, estará utilizando la plataforma Zoom para poder ofrecer sus cultos a la congregación.

“Mañana jueves, vamos a estar dando la Santa Cena virtual. Todos nuestros hermanos van a estar conectados. Cada cual prepara su mesita, los elementos de la cena, que es el pan y el vino y escuchan el devocionario, participan de la predicación y luego se toma la Santa Cena”, explicó el pastor Héctor Heredia.

Para el culto del jueves, la conexión inicia a las 7:00 de la noche. El viernes tendrá su experiencia de adoración a las 9:30 p.m. y domingo de resurección también tendrán la misma experiencia a través de la plataforma digital a las 8:30 de la mañana para dar inicio a las 9:00 de la mañana.

“Básicamente esa es la oferta que le tenemos a la congregación y aprovechamos la tecnología para añadir a todos los que se quieran añadir a través de la plataforma”, dijo.

Las personas que deseen unirse puede enviar un texto al 787-613-9436 y bajar la plataforma Zoom.