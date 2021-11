Las personas con discapacidades físicas que anhelan visitar la zona del Malecón de la Playa Húcares en Naguabo, y aquellos que necesitan ganarse el pan de vida en esa zona turística, siguen a la espera de que finalmente se atiendan sus reclamos de accesibilidad. Y es que esa zona carece de rampas y no cuenta con aceras seguras ni accesos a baños que cumplan con las necesidades de las personas que padecen de algún tipo de impedimento.

Miguel Lozada Flores, de 57 años, entiende que es un derecho fundamental que el gobierno les provea acceso a cualquier lugar y su lucha comenzó hace cuatro años cuando empezó a gestionar con la Defensoría para Personas con Impedimentos y con el Municipio de Naguabo para que personas como él pudieran visitar la zona del malecón y disfrutar de la gastronomía y el compartir en ese municipio costero.

“Desde antes de María estoy luchando porque las aceras que están frente a los negocios no sirven y es necesario que las arreglen porque hay personas que yo he visto que se han caído. En esas aceras no se puede ni caminar; las personas mayores no pueden caminar por allí, los que van en andadores tampoco porque tropiezan y yo en la silla de rueda tengo mis habilidades porque soy deportista y me sé defender, pero las personas allí que van en sillas motorizadas y personas cuadripléjicas no pueden transitar. Para colmo no hay rampas”, explicó Lozada.

A pesar de su condición, Lozada es una persona activa, juega baloncesto y tenis de campo, deportes donde ha representado a Puerto Rico en Panamericanos y hasta en Mundiales. Esa fortaleza física le ayuda a poder manejarse mientas vende sus billetes de lotería en el área del Malecón de Naguabo, pero constantemente tiene que hacer malabares para poder moverse por la zona, e incluso para hacer sus necesidades.

Miguel Lozada Flores

“Lozada no tiene acceso a los baños, si necesita comer no puede porque las aceras no tienen rampa y están en malas condiciones. Lo interesante es que muchos trabajan para no ser carga para nadie, pero no le facilitamos su movilidad a muchos lugares”, dijo Carlos Iván Pérez, líder comunitario del sector La Playa en Naguabo, quien, ante la necesidad de esta población, se ha unido a la causa de Lozada y le ha acompañado a reuniones en la Defensoría de Personas con Impedimentos, pero no alega no le dan acceso como ciudadano a realizar gestiones en favor de esta población porque no es impedido.

“La Defensoría de Personas con Impedimentos es la primera que no ve con urgencia los derechos de los impedidos. No se ve una acción proactiva en favor de los impedidos. Aún bajo la protección de las leyes federales, cada día son más las limitaciones de este sector. Lo más ilógico es que si usted no es impedido no puede levantar una querella si ve que hay limitaciones. Tiene que un impedido quejarse. Lo hermético de cómo va el progreso de cada caso en la Defensoría es altamente preocupante. Me parece que estamos poniendo los cabros a velar las lechugas”, expresó Pérez.

Por su parte, Normarie Alicea, presidenta de la Asociación de Lesionados al Cordón Espinal, tiene 33 años y es cuadripléjica debido a un accidente, por lo que también se une al reclamo por accesos para la población con impedimentos, sobre todo porque anhela disfrutar de la zona del malecón sin encontrarse con tantos obstáculos.

“Siendo un lugar turístico, no entendemos como no tiene acceso para personas con impedimentos. Las aceras no sirven, si yo voy en mi condición necesitaría ayuda. Para la rampa que hay el acceso es bien poco. Se ha enviado al gobierno, al alcalde, se han tocado varias puertas y todavía no se logra nada. Hace poco fui por allá y todo está peor”, sostuvo Alicea, quien es residente de Barranquitas, pero suele visitar el pueblo de los “Enchumbaos” para estar con su familia.

Alicea afirma que la Defensoría para Personas con Impedimentos debe realizar evaluaciones más exhaustivas de las rampas y accesos, de manera que revisen si cumplen con las especificaciones que requiere esta población y que estas no terminen siendo construcciones que pongan en peligro su integridad física.

“Se supone que la defensoría camine las rampas, vea la elevación, el ancho y apruebe que esa rampa cumpla con todos los requisitos. Pero entiendo que la Defensoría solo revisa que esté la rampa y que sea azul. Entiendo que hay que unos planos y medidas para hacer las rampas. Hay muchas rampas que están tan empinadas que no las puedo pasar sola. Alguien que está de pie no puede hacer una querella en favor de los impedidos, pero las rampas las hace una persona que no están en silla”, cuestionó Alicea.

Normarie Alicea

Para la representante de los Lesionados al Cordón Espinal, la isla entera no cumple con las disposiciones de ley y entiende que es necesario que de una vez y por todas el gobierno adopte una política pública en favor de esta población.

“Entiendo que parte del malecón y más de la mitad de puerto Rico no cumplen con la ley ADA. El gobierno tampoco se lo exige, al momento que haces un negocio te ponen la ley ADA, pero lo pasan por alto y por eso es que seguimos estando así. Entiendo que todo negocio, todo establecimiento, todo local, si no es rampa, debe tener acceso a personas con impedimentos. No solo para nosotros (impedidos), sino para las personas mayores a quienes también se les hace difícil”, dijo la Alicea.

De igual manera, Lozada enfatizó en el problema que tiene la población con discapacidad con el ente que debe velar por sus derechos y destacó las experiencias que ha tenido en otros países, donde asegura toman en consideración las necesidades de las personas discapacitadas.

“Ellos (Defensoría) son un obstáculo para nosotros. Todo es burocracia del gobierno y es increíble que yo, que llevo 40 años en silla de ruedas, todavía este viviendo esto. Pero, cuando viajo a Europa, porque soy deportista, en Europa a nosotros nos respetan, desde el estacionamiento hasta las mesas que tienen el logo de impedidos, no las utilizan. Aquí no, aquí son las primeras mesas que utilizan porque creen que nosotros no salimos a la calle. El gobierno lo que quiere es que no salgamos de las casas y que si salimos lo hagamos con ayuda de la familia. Eso no tiene que ser así. El gobierno no quiere que seamos independientes”, recalcó el hombre, quien dijo estar a la espera de que el Municipio de Naguabo responda a unos requerimientos que le hiciera la Defensoría para Personas con Impedimentos con el fin de poder continuar sus gestiones.

Por su parte, la alcaldesa de Naguabo, Miraidaliz Rosario, aceptó que el municipio de Naguabo tiene problemas de accesibilidad para personas con impedimentos y asegura estar trabajando con el diseño para una reconstrucción en la zona del malecón.

“El problema no es solamente del malecón, incluso en el casco urbano tenemos esas situaciones. Como parte de mi programa de gobierno como alcaldesa está el ambientar cada uno de los lugares para el disfrute de las personas que vengan a nuestro pueblo para los residentes”.

“En el área del malecón estamos haciendo unos diseños para hacer la remodelación y rehabilitación de ese lugar, construyendo no solamente el área del malecón, sino que vamos a estar trabajando lo que son baños, rampas para que personas con impedimentos tengan acceso a esos restaurantes, que actualmente no existe. Vamos a estar agrandando esas aceras, reubicando postes que obstaculizan el que una persona que encontró una rampita pueda subir y que pueda llegar a donde quiere llegar. Ya eso lo estamos trabajando por la renovación de los proyectos de lo que son los fondos de CITI Reb”, sostuvo Rosario, quien admitió que la casa alcaldía tampoco cuenta con baños con accesibilidad para impedidos, por lo que se encuentran habilitando unos baños para que tanto residentes como empleados que tienen impedimentos físicos puedan utilizarlos.

No obstante, la alcaldesa no pudo precisar fecha de inicio para este proyecto en el malecón.

“Si ahora mismo yo dijera cuenten con eso para tal fecha, le estaría faltando a la verdad y no voy a estar contenta. De igual manera que no se pueda cumplir la fecha, no porque no queramos, sino por algún proceso de la construcción de proyectos nuevos, eso demora tiempo. Pero sí, está en los planes y ya al momento se está diseñando”, concluyó Rosario.