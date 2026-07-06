El presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), ingeniero Luis R. González Delgado, anunció hoy la implementación de un Plan de Interrupciones Programadas del servicio de agua potable de 48 horas para abonados de algunas comunidades de Río Grande y Canóvanas que se sirven de la Planta de Filtración Guzmán Arriba, como medida para manejar la reducción en la producción de agua provocada por las condiciones de sequía que afectan el este de Puerto Rico.

González Delgado explicó que, durante las pasadas semanas, las fuentes de abasto que alimentan la planta han enfrentado condiciones que han limitado la producción de agua potable. La baja precipitación registrada en la zona, la falta de lluvias y la disminución en los caudales han reducido la capacidad de captación de agua, situación asociada a las condiciones de sequía que experimenta la zona este de la Isla como consecuencia del fenómeno del Súper Niño.

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La gráfica muestra las zonas impactadas por el racionamiento de la AAA. ( Suministrada )

“Nuestro compromiso es garantizar que el agua disponible llegue de la forma más equitativa posible a todas las comunidades mientras enfrentamos estas condiciones climatológicas. Este plan nos permitirá administrar responsablemente la producción de agua de la planta y mantener la continuidad del servicio de forma alternada hasta que se registren lluvias suficientes que permitan recuperar los caudales de nuestras fuentes de abasto”, expresó González Delgado mediante declaraciones escritas.

El plan entrará en vigor a partir de este lunes, 6 de julio, desde las 6:00 de la mañana, mediante interrupciones programadas de 48 horas, alternando el servicio entre dos zonas de distribución previamente establecidas. Mientras una zona recibe el servicio, la otra permanecerá en interrupción, según el calendario divulgado por la Autoridad.

En Río Grande, la Zona A comprende los sectores Guzmán Arriba, El Rayo, Los Piza, Malpica Final y Los Márquez. Mientras que, en Canóvanas, la Zona B incluye las comunidades de Palmasola, Peniel, El Hoyo, Las Magas y Las Vegas. La alternancia continuará durante el mes de julio conforme al calendario establecido, el cual estará disponible en las plataformas oficiales de la AAA.

La gráfica muestra el calendario de interrupciones por zonas. ( Suministrada )

Como parte de la primera fase del plan, los abonados de la Zona A, correspondiente a los sectores de Río Grande, experimentarán interrupciones en el servicio de agua potable a partir de las 6:00 de la mañana de este lunes, 6 de julio, por un período de 48 horas. Una vez concluya ese ciclo y se restablezca el servicio en esa zona, el plan continuará con la Zona B, correspondiente a los sectores de Canóvanas, cuyos abonados comenzarán su período de interrupción el miércoles, 8 de julio, a las 6:00 de la mañana, también por un período de 48 horas, conforme al calendario establecido por la Autoridad.

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Como parte de las medidas de mitigación, la AAA ya está en coordinación junto a los alcaldes de Río Grande y Canóvanas al igual que con el personal de las Oficinas de Manejo de Emergencias Municipales de ambos municipios, la distribución de agua potable para atender las necesidades de las comunidades que permanecerán sin servicio durante los períodos de interrupción programada. Estos esfuerzos se mantendrán mientras esté vigente el plan, con el fin de reducir el impacto a los abonados.

El presidente ejecutivo destacó que la Autoridad continuará monitoreando diariamente las condiciones climatológicas y la producción de la planta, por lo que el plan podrá ser ajustado o suspendido de mejorar las condiciones de captación.

“Sabemos los inconvenientes que representa para nuestras familias enfrentar interrupciones en el servicio de agua potable y comprendemos la preocupación que esto genera. Sin embargo, nuestro deber es administrar responsablemente el recurso disponible para garantizar que todas las comunidades puedan continuar recibiendo agua mientras enfrentamos estas condiciones de sequía. Les aseguramos que nuestro personal continuará monitoreando la situación de manera constante y trabajando para restablecer la normalidad tan pronto las condiciones lo permitan”, agregó el ingeniero.

Finalmente, González Delgado exhortó a los residentes de las comunidades impactadas a hacer un uso responsable del agua potable y a tomar las medidas necesarias para almacenar agua de forma segura antes de cada interrupción programada