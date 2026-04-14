Un grupo de apoyo para pacientes en lista de espera por un trasplante de órgano, personas trasplantadas y sus familiares, fue creado con el fin de brindar orientación y esperanza durante cada etapa del proceso.

“Este grupo es una realidad, sostuvo su primera reunión. Durante la actividad los sobrevivientes compartieron sus vivencias con pacientes y familiares que hoy enfrentan la ansiedad de la espera y el seguimiento médico. Ese intercambio directo permite humanizar la experiencia y fortalecer la confianza en el proceso”, dijo la doctora Nilka De Jesús, directora del Centro de Trasplante del Hospital Auxilio Mutuo.

En Puerto Rico cientos de pacientes permanecen en lista de espera para un trasplante y enfrentan no solo retos médicos, sino también emocionales. Este grupo busca atender la dimensión humana del proceso, promover el intercambio de experiencias entre quienes han vivido el trasplante y quienes aguardan por una segunda oportunidad de vida.

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“Muchas veces las familias necesitan escuchar no solo orientación clínica, sino también la voz de alguien que les diga: ‘yo estuve ahí y sí se puede’. Ese acompañamiento entre pares tiene un valor inmenso”, expresó por su parte, Johanie Carrasquillo, quien lidera la iniciativa y se desempeña como supervisora clínica, con más de una década de experiencia como coordinadora de trasplantes.

El grupo de apoyo proyecta mover sus encuentros a distintas regiones de la Isla, a través de las clínicas satélite del programa. La próxima reunión está programada para el 23 de abril, y se anticipa que a finales de mayo se visite la zona suroeste, programando el encuentro en la clínica satélite de San Germán, para luego llegar a la de Fajardo y a la de Ponce, municipios en los que están estos centros, con el propósito de facilitar el proceso de orientación a los pacientes que requieren un trasplante sin que tengan que trasladarse a San Juan.

Las personas interesadas en recibir orientación o integrarse a esta iniciativa pueden comunicarse al (787) 771-7575, extensiones 9068 y 9021.