enero

1 Carlos de León - exboxeador; fue cuatro veces campeón del CMB

1 David Stern - excomisionado de la NBA

1 Don Larsen - exbeisbolista; único lanzador en lanzar un juego perfecto en la historia de la Serie Mundial (1956)

10 Ángel “Cachete” Maldonado - músico; miembro fundador de Batacumbele

10 Neil Peart - músico; baterista del grupo de rock progresivo Rush

18 Terry Jones - actor; miembro fundador del grupo Monty Python

22 Hércules Ayala - expeleador de lucha libre; fue 18 veces campeón del WWC

26 Kobe Bryant - exbaloncelista de la NBA; jugó 20 años con los Lakers de Los Ángeles, con los que ganó cinco campeonatos

26 Leo Fernández III - periodista de farándula

27 Ramón Avilés - exbeisbolista de MLB; jugó para los Medias Rojas de Boston y Filis de Filadelfia en los 70

El sepelio del percusionista Ángel "Cachete" Maldonado se realizó en el cementerio de Villa Palmeras, en Santurce.

febrero

5 Kirk Douglas - actor; una de las últimas estrellas de la era de oro de Hollywood

7 Wichie Torres - pintor costumbrista

13 Darleen Savir - diseñadora e influencer

16 Tony Fernández - exbeisbolista de MLB; participó en 17 temporadas de Grandes Ligas

Kirk Douglas protagonizó infinidad de filmes, entre los que destacan "Champion", "20,000 Leagues Under the Sea", "Lust for Life", "Gunfight at the O.K. Corral" y "Spartacus", entre otros.

marzo

1 Ernesto Cardenal - sacerdote, poeta y político nicaragüense; propulsor de la Teología de la Liberación

2 Rafael Cancel Miranda - poeta, activista político; fue uno de los cuatro miembros del Partido Nacionalista que lanzaron un ataque contra congresistas federales en Washington, DC

4 Javier Pérez de Cuéllar - político y diplomático peruano; fue secretario general de la ONU

9 Max Von Sydow - actor sueco; con 150 filmes fue uno de los actores internacionales más prolíficos

16 Eneid Routte-Gómez - periodista y profesora; presidió el Overseas Press Club

17 Roger Mayweather - boxeador; tío de Floyd Mayweather, Jr., fue dos veces campeón mundial

20 Keny Rogers - cantante de música country y actor

21 Ramón “Piro” Reyes Oppenheimer - abogado; exlegislador de Ponce por el PPD

30 Bill Withers - músico y cantante; compuso los éxitos Lean on Me, Ain’t No Sunshine y Just the Two of Us, entre muchos otros

Cancel Miranda había presentado su noveno libro, "Más allá del espejismo" en diciembre de 2019.

abril

4 Luis Eduardo Aute - cantautor, poeta y director español

6 Al Kaline - exbeisbolista de MLB; jugo 22 temporadas con los Tigres de Detroit

15 Brian Dennehy - actor; recordado (entre otros papeles) como el sheriff que se enfrentó a Rambo

Brian Dennehy (a la izquierda junto al dramaturgo Arthur Miller) fue un prolífico actor de teatro, cine y televisión. (KATHY WILLENS)

mayo

4 Don Shula - excoach NFL; posee la marca de victorias como técnico en esa liga

9 Little Richard - músico; una de las figuras más influyentes del rock & roll y la música pop

11 Jerry Stiller - actor; recordado por sus papeles en “Seinfield” o “The King of Queens”, padre del comediante Ben Stiller

19 Gergory Tyree Boyce - actor; recordado como “Tyler Crowley” en la saga “Twilight”

22 Jerry Sloan - excoach de la NBA

Little Richard fue considerado un innovador de la música que influenció géneros como el gospel, blues, r&b, rock & roll y el hip-hop.

junio

2 Wes Unseld - exbaloncelista de la NBA; MVP en 1969

2 Héctor Suárez - actor mexicano que se distinguió en drama y comedias

9 Pau Donés - cantautor; fundador de la agrupación Jarabe de Palo

19 Ian Holm - actor; recordado sobre todo como “Bilbo Baggins” en la trilogíoa “The Lord of the Rings”

26 Olivia de Havilland - actriz; última luminaria de la era de oro de Hollywood

Pau Dones publicó su último tema, "Eso que tú me das", semanas antes de morir como un homenaje de agradecimiento por el apoyo recibido durante su tratamiento de cáncer de colon. (Captura Youtube)

julio

8 Naya Rivera - actriz; estrella de la serie “Glee” y anfitriona recurrente de “The View”

12 Kelly Preston - actriz; estrella de decenas de filmes y series, esposa de John Travolta

13 Grant Imahara - presentador de TV; más conocido por “MythBusters”

25 Regis Philbin - presentador de TV; ostenta el récord de más horas en televisión

28 Vicky Hernández - productora de radio, cine y televisión

Vicky Hernéndez fue directora de reparto en Puerto Rico de las películas "Bananas", "The Delta Factor" y "Stop", y produjo la cinta local "Life of Sin", además de buena cantidad de telenovelas y miniseries. (YAMILETTE ARANA)

agosto

28 Manuel “El Loco” Valdés - actor; miembro de la dinastía mexicana Valdés junto a sus hermanos Ramón (“don Ramón”) y Germán (“Tin Tan”), era el padre de Christian Castro

28 Chadwick Boseman - actor; recordado popularmente por “The Black Panther” fue uno de los actores más talentosos y prometedores de su generación

29 Cliff Robinson - exbaloncelista de la NBA; tuvo una destacada carrera como integrante de los Traiblazers de Portland

31 Tom Seaver - exbeisbolista de MLB; legendario lanzador de los Mets de Nueva York, ganó 311 juegos

31 John Thompson - excoach NCAA; fue el primer dirigente negro en ganar el campeonato de baloncesto masculino de la liga en 1984

Chadwick Boseman falleció de cáncer a los 43 años. Mantuvo oculta su enfermedad, por lo que su muerte sorprendió a fanáticos y a la industria cinematográfica.

septiembre

6 Lou Brock - exbeisbolista de MLB; acumuló la segunda mayor cantidad de bases robadas en la historia de la liga

22 Soraya Santiago - líder comunitaria de la comunidad LGBTTQ+; fue la primera persona en Puerto Rico en someterse a una operación de reasignación de género

22 Joe Laurinaitis (Road Warrior Animal) - expeleador de lucha libre; formó parte de una de las parejas más populares en la lucha libre profesional

Soraya Santiago fue ícono de la comunidad LBGTTQ+ en Puerto Rico, así como una férrea defensora de la igualdad y los derechos civiles. (GFR Media)

octubre

2 Bob Gibson - exbeisbolista de MLB; uno de los lanzadores más temidos de su época con los Cardenales de San Luis

3 Francisco Javier Blanco Cestero - arquitecto; fundador del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico

3 Anthony Galindo - cantante; miembro de Menudo y MDO

6 Eddie Van Halen - guitarrista; fundador y director de la banda de rock Van Halen

9 Whitey Ford - exbeisbolista de MLB; permanece como el pitcher con más victorias de Serie Mundial

11 Joe Morgan - exbeisbolista; uno de los mejores intermedistas en la historia de MLB

26 Juan R. Torruella - exjuez federal; primer puertorriqueño en el Circuito de Apelaciones de Boston y destacado velerista olímpico

28 Carlos “Cano” Estremera - Sus años con La Mulenze y Bobby Valentín lo prepararon para tornarse en uno de los cantantes más emblemáticos y en el “Dueño del Soneo”.

29 Dr. Benjamín Rodríguez Cotto - médico; exdirector de la Sala de Emergencia del Centro Médico

31 Sean Connery - actor; siempre será recordado como el primer James Bond del cine

Juan R. Torruella fue nombrado por el presidente Gerald Ford al Tribunal Federal en Puerto Rico en 1974. Diez años después, el presidente Ronald Reagan lo nominó al Circuito de Apetaciones de Boston.

noviembre

1 Eddie Hassell - actor; recordado por “The Kids are Alright”

8 Alex Trebek - animador de TV; anfitrión de “Jeopardy!”

11 Luz C. “Lucy” Batista Vega - administradora de la Puerto Rico Baseball Academy & High School

18 Ruth Bader Ginsburg - jueza asociada del Tribunel Supremo de los Estados Unidos

20 Carlos “Taso” Zenón - activista antimilitar; organizó a los pescadores de Vieques contra la Marina estadounidense

21 Héctor “Atabal” Rodríguez - músico y compositor; fundador y director del grupo Atabal

25 Diego Maradona - exfutbolista; considerado por muchos como el mejor jugador de la historia

28 Juan Félix “Cukin” Núñez - exapoderado de los Bravos de Cidra en el Béisbol Doble A

28 David Prowse - actor; encarnó a Darth Vader en la primera trilogía de “Star Wars”

30 Quino - caricaturista; “padre” de Mafalda

El humorista argentino retrató en sus historietas y caricaturas la vida cotidiana. En 1964 publicó por primera vez una tira de su personaje más conocido, el de Mafalda.

diciembre

6 Tabaré Vázquez - médico uruguayo; fue presidente de Uruguay

7 Chuck Yeager - general de brigada; en su juventud, como piloto de pruebas, fue la primera persona en romper la barrera del sonido

10 Juan M. Pérez Giménez - exjuez del Tribunal Federal de Puerto Rico

13 José “Tito” Rodríguez Casanova - volibolista; exacomodador de la Seleccion Nacional

26 Tito Rojas - Conocido como “El Gallo Salsero” se ganó un sitial en la historia de la salsa desde sus inicios con Pedro Conga y la Internacional y luego con la Puerto Rican Power. En solitario será recordado por sus temas de despecho a ritmo de salsa.

28 Armando Manzanero - cantautor mexicano; autor de uno de los más extensos repertorios románticos de Latinoamérica

29 Pierre Cardin - visionario diseñador de moda