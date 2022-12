Por 14 días, Natashaa Marie Lugo se enfrentó a la dura realidad de no tener un techo seguro para vivir.

La activista trans, sin embargo, no tuvo miedo y buscó ayuda. Y, a pesar de que el Albergue de Emergencia Temporero San Pedrito, no había inaugurado, el pasado 28 de octubre le abrió las puertas. Desde entonces, “me han hecho sentir segura y confiada”, aseguró.

Este jueves, cuando al fin se inauguró la instalación -localizada en la calle Arecibo, de la urbanización Pérez Morris de Hato Rey-, Lugo fue ejemplo de la necesidad que impera en las calles boricuas de servicios para la población sin hogar.

Según contó, enfrentó un “problema muy difícil, que no puedo entrar en detalles”, que la hizo quedar sin una vivienda el pasado 14 de octubre.

Actualmente, Lugo se muestra contenta y confiada de que puede cambiar su destino.

“Realmente esta puerta tú la tocas, se abre, y cuando se abre tiene muchas sorpresas adentro. Es gran bendición para la vida de las personas que se atreven a tocar, porque hay que atreverse”, precisó.

“Ha cambiado mi vida en una forma muy positiva, me ha servido de crecimiento. Aquí he cogido muchos talleres, seminario con otras compañías y otras personas que me han ayudado”, añadió.

Además, indicó que el servicio que ha recibido ha sido tal que ya está en búsqueda de una vivienda permanente para poder reubicarse.

Este proceso de transición, de personas que se encuentran en la calle y buscan ese progreso que los lleve a lograr una vivienda permanente, es el que busca dar el Albergue de Emergencia Temporero San Pedrito, detalló Ramfis Javier Pérez Rivera, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro que lo fundó, llamada Lucha contra el Sida.

Comentó que en el albergue se darán servicios integrales, con enfermeras, médicos y trabajadores sociales, a personas sin hogar, víctimas de violencia de género, con problemas de salud metal y pacientes con VIH, entre otros, para que encaminen su vida.

Afirmó que con el esfuerzo que realizan “sacas a las personas que están en la calle, se previene el COVID y las preparas para que alcancen una vivienda permanente. Aquí se le proveen unos servicios básicos y necesarios para que puedan tener las destrezas necesarias y moverse a una vivienda permanente”.

Este es el primer centro temporero que la organización Lucha contra el Sida inaugura, tras lograr una subvención de $1,756,000 de los fondos del “Cares Act” del “Emergency Solutions Grants” (ESG-CV), administrados por el Departamento de la Familia y asignados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal (HUD).

Pérez Rivera informó que en los próximos meses tienen previsto inaugurar otros tres albergues temporeros en San Juan, Arecibo y Corozal.

El Albergue San Pedrito consta de siete apartamentos individuales, que tienen baño y cocina. En dos de estos se pueden colocar a parejas, por lo que se ha destinado que tienen un cupo de hasta nueve personas.

Pérez Rivera contó que se les ayuda a los beneficiarios a conseguir servicios de desintoxicación de drogas, de ser necesario. Además, se les provee ayuda sicológica, alimentos y otros cuidados esenciales.

Pero, la misión principal es conseguir que los participantes obtengan vivienda permanente. Por ello, se les guía para hacer los trámites necesarios y conseguir ayudas económicas para lograrlo.

El directivo indicó, de hecho, que estos participantes podrían pasar a algunas de las 500 unidades de viviendas que poseen en 14 proyectos que reciben subvención de programas estatales y federales en San Juan, Ponce, Caguas, Carolina, Gurabo, Mayagüez y Corozal,

Cabe destacar que la secretaria de la Familia, Carmen Ana González Magaz, participó en la inauguración. La funcionaria aprovechó su mensaje para agradecer el esfuerzo que realizan los empleados de la agencia para lograr proyectos como el de San Pedrito.