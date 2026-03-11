La Universidad de Puerto Rico en Humacao (UPRH) inauguró este miércoles el nuevo edificio de Vivienda para Estudiantes y Centro Comunitario, con el fin de impulsar la permanencia y apoyar a estudiantes en situaciones de vulnerabilidad.

El proyecto tuvo una inversión de más de $9 millones y fue financiado con fondos del Departamento de Educación de los Estados Unidos a través del programa Emergency Assistance to Institutions of Higher Education (EAI). Se desarrolló entre junio de 2023 y junio de 2025.

La nueva vivienda. (Suministrada)

“Este proyecto refleja el compromiso de la Universidad de Puerto Rico con el bienestar y la permanencia de nuestros estudiantes. Infraestructuras como esta fortalecen nuestra capacidad de apoyar su desarrollo académico, ampliar los servicios universitarios y continuar construyendo una universidad más resiliente y preparada para el futuro”, expresó en comunicado de prensa la presidenta de la UPR, la doctora Zayira Jordán Conde.

El edificio fue concebido como una instalación ecoamigable, resiliente y multifuncional, alineada con la misión institucional de colocar al estudiante en el centro de la actividad universitaria y promover el desarrollo sostenible de la región oriental de Puerto Rico.

La nueva vivienda. (Suministrada)

La estructura cumple una función dual: por un lado, opera como vivienda universitaria con capacidad aproximada para 40 estudiantes, con prioridad para aquellos que enfrenten situaciones de emergencia o vulnerabilidad. Por otro lado, sirve como centro académico y comunitario, con espacios para conferencias, talleres, investigación aplicada y diversas iniciativas formativas dirigidas tanto a la comunidad universitaria como al público en general.

Asimismo, el edificio fue diseñado para funcionar como Centro de Operaciones Institucionales (COE-UPRH) en caso de emergencias, al integrar sistemas de energía solar con baterías, generador eléctrico de capacidad total, múltiples cisternas y un diseño estructural reforzado que permite mantener operaciones esenciales aun cuando los servicios externos se vean interrumpidos.

La nueva vivienda. (Suministrada)

“Este proyecto fortalece nuestra capacidad de apoyar a nuestros estudiantes y de continuar ampliando los servicios que la universidad ofrece a la comunidad”, concordó el rector interino de la UPR Humacao, el doctor Edwin Mojica Rodríguez.

El proyecto surge como respuesta a las necesidades identificadas tras el paso de los huracanes Irma y María en 2017, particularmente la importancia de contar con alojamientos seguros para estudiantes desplazados y con instalaciones capaces de mantener la continuidad de los servicios universitarios en situaciones de emergencia.